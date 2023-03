"Sac à m****!" : Vianney choqué par une violente intervention, il s'en prend aux policiers

Je l'aime comme ma fille



Une prise de position qui a toutefois de quoi surprendre, tant le coach de The Voice n'a pas l'habitude de s'exprimer publiquement sur ce genre d'événements. La musique demeure son sujet de prédilection en interview ou sur ses réseaux sociaux, ce qui semble d'ailleurs tout à fait naturel. Mais il arrive également au chanteur de 32 ans, bien que cela reste très rare, de faire quelques révélations sur sa vie privée.

"J'ai une femme et elle a une petite fille, mais d'un autre monsieur, pas de moi. Mais je l'aime comme ma fille", avait-il notamment déjà expliqué dans l'un des numéros de Rendez-vous en terre inconnue (France 2) qui lui avait été consacré il y a quelques années, évoquant ici sa belle-fille. Mais en plus d'être beau père, il est également papa, puisqu'avec sa compagne, il donnait naissance, en octobre 2021, à un petit garçon prénommé Edgar. Une naissance qu'il avait annoncée à ses fans sur Instagram. C'est donc en tant qu'artiste et père de famille que Vianney s'épanouit au quotidien.