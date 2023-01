Surprise ! Catherine, la discrète femme de Vianney apparaît sur scène avec lui : regards amoureux au Gala des pièces jaunes

Présente en toute discrétion à côté de son mari Vianney lors du Gala des Pièces Jaunes diffusé le 28 janvier 2023 sur France 2, la violoncelliste Catherine Robert la joué à ses côtés sur le titre Keep it simple qu'il interprète avec Mika. Au cours de la chanson, le chanteur n'a d'ailleurs pas pu s'empêcher de lui lancer des regards tendres et langoureux qui ne laissaient pas de place aux doutes quant à l'amour qu'il ressent pour elle.

Ce n'est pas la première fois que la jolie brune accompagne son mari sur scène puisqu'elle était déjà présente dans l'émission On est presque en direct avec Laurent Ruquier en novembre 2020 mais aussi lors de la finale de The Voice en mai 2018 et lors de la 22e édition des NRJ Music Awards au cours duquel le chanteur avait interprété son Titre Beau-papa, hommage à la fille de sa compagne.

C'est la plus brillante

Amoureux de la violoncelliste depuis l'année 2016, Vianney s'est marié à la jolie brune le 14 juillet 2020. Ensemble, ils sont devenus parents d'un petit garçon, Edgar, né le 19 octobre 2021. Le 25 novembre 2022, le chanteur a d'ailleurs fait monter son très jeune fils sur la scène mythique de l'Olympia. Un moment inoubliable pour le chanteur, son fils et les fans présents. Très amoureux de sa chérie, il confiait auprès de Gala en 2018 : "C'est la plus brillante." Fusionnel avec sa belle-fille qu'il considère comme son propre enfant, il racontait également au magazine Nous Deux en 2020 comment il avait su créer un lien très fort avec celle-ci.

"On ne s'attend pas à cet amour qu'on peut développer pour un enfant qu'on a pas fait (...) J'ai vraiment découvert qu'on pouvait avoir énormément d'amour pour un enfant qui n'est pas génétiquement le sien. D'avoir un enfant qu'on se met à aimer alors qu'on ne l'a pas engendré, je vous assure que quand on fait des chansons, on est obligés d'en parler", confiait-il ainsi en septembre 2020.