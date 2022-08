Vianney invite Pierre Niney sur scène : guitariste à l'aise, l'acteur impressionne !

Vianney, comme de nombreux confrères, est sur les routes des festivals cet été. Le chanteur âgé de 31 ans, qui continue de défendre sur scène son dernier album intitulé N'attendons pas (certifié triple platine par le Snep pour 300 000 équivalent ventes), était de passage en Vendée le 2 août. Il s'est produit sur la scène de la 9e édition du Festival Viens dans mon île sur l'île d'Yeu. Et il avait un guest spécial.

En effet, les milliers de spectateurs ont pu voir apparaitre l'acteur Pierre Niney ! Le populaire comédien, guitare à la main, semblait étonnamment très à l'aise lors de ce concert et a impressionné la foule. Il a accompagné en musique Vianney au son de l'un de ses premiers tubes, Je m'en vais. "Belle surprise ! @VianneyMusique en duo avec @pierreniney sur la scène du festival @viensdansmonile. Un joli moment de convivialité partagé avec le public !", a écrit Alouette Radio, partenaire de l'évènement, en légende d'une vidéo postée sur Twitter.

Vianney, dont on a plus l'habitude de le voir sur scène accompagné de sa femme la musicienne Catherine Robert, a lui aussi beaucoup aimé cet instant passé avec Pierre Niney. "Acteur, psychologue [une référence à son rôle du docteur Juiphe dans la série Le Flambeau, ndlr] et maintenant guitariste : le patron @pierreniney", a surenchéri le chanteur. Les deux hommes se connaissent depuis un certain temps, liés notamment par leur passion commune pour le tennis. En 2019, on pouvait par exemple les voir échangeant avec complicité dans les tribunes du tournoi parisien de Roland Garros.