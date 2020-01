"Un, Dos, Tres" : Deux anciens de la série sur scène avec Antonio Banderas !

Il est temps de réviser vos cours d'espagnol ! Le 25 janvier 2020, la ville de Malaga a accueilli la 34e cérémonie des "Goyas Cinema Awards", qui récompense chaque année les meilleurs films ibériques. Fatalement, dans le palmarès, le duo Almodóvar/Banderas est reparti gagnant avec sept récompenses pour Douleur et Gloire. Et pour célébrer le septième art, le comédien est monté sur scène avec la troupe du revival de A Chorus Line pour interpréter le titre One. Or, autour de lui, parmi les danseurs, deux petits élèves de la prestigieuse – mais fictive – école Carmen Arranz étaient présents.

La vie continue et l'amitié perdure

S'il y a une réunion au sommet que l'on attendait, c'est celle-ci. Enchaînant les pas chassés autour d'Antonio Banderas : Miguel Angel Muñoz et Pablo Puyol, a.k.a Roberto et Pedro de la série Un, Dos, Tres. Sur les réseaux sociaux, c'est avec joie et nostalgie que les deux acteurs/chanteurs/danseurs ont partagé quelques photographies de ces chaleureuses retrouvailles, qui ont eu lieu près de quinze ans après la fin du tournage. "La vie continue et l'amitié perdure, écrit Miguel Angel Muñoz. Merci Pablo pour ta magie, hier soir, sur scène, et pour cette soirée si spéciale que nous avons passée. Maintenant, je meurs d'envie de te voir à Broadway !"