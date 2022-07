"Une trahison", "Le pire"... : Après l'affaire Christian Quesada, Jean-Luc Reichmann prend la parole

Il était l'un des plus grands champions des 12 Coups de midi sur TF1. En un court instant, Christian Quesada est tombé aux oubliettes. Du 4 juillet 2016 au 14 janvier 2017, le candidat a cumulé 809 392 euros de gains et connu un succès fou. Jusqu'au jour où il a été incarcéré deux ans durant pour "corruption de mineures" et "détention et diffusion d'images pédopornographiques". Un scandale qui a bouleversé les téléspectateurs mais aussi Jean-Luc Reichmann, animateur de l'émission. Samedi 2 juillet 2022, sur TF1, dans le documentaire qui lui est dédié baptisé Jean-Luc Reichmann, un destin hors du commun, il revient sur cette sombre affaire.

"Il y a eu trahison. C'est le pire qui puisse exister pour moi, regrette l'animateur star. D'un côté, j'essaie de balancer des messages forts et ça m'arrive en pleine gueule." Ce n'est pas tout. Ce père de famille de 61 ans a été particulièrement touché par cette affaire. A tel point qu'il n'a pu faire autrement que de prendre la parole lorsque le scandale a éclaté. "La crédibilité, elle est où si je ne dis rien, moi ? J'ai donc pris mes réseaux sociaux pour expliquer. La pureté d'un gosse abusé de cette fragilité, de cette candeur... On n'a pas le droit de gâcher ça", s'agace-t-il.

Ce message dont il se souvient avait été posté sur Instagram fin mars 2019. "Je suis ce matin sous le choc et je ne peux qu'exprimer mon sentiment d'horreur, de dégoût et de colère. Je réitère aujourd'hui tout mon respect à la Brigade des Mineurs qui fait un travail remarquable au quotidien, et également à toutes les personnes qui travaillent à combattre ces prédateurs qui peuvent, de près ou de loin, nous côtoyer", avait balancé le comédien, star de la série Leo Mattei, brigade des mineurs sur TF1.

De son côté, Nathalie Lecoultre, la compagne de Jean-Luc Reichmann, avait elle aussi pris la parole, révélant comment l'affaire Quesada avait affecté le couple. "Se retrouver seuls face à un tel cataclysme, c'est très dur. Il faut être très solide dans un couple. Croyez-moi, ce n'était pas simple à vivre pour nous, qui défendons la cause des enfants dans la vie, dans Léo Matteï et à travers les associations. On a passé une étape avec cette histoire", avait-elle confié dans Gala en février dernier.

Aujourd'hui, Christian Quesada est sorti de prison et semble avoir refait sa vie loin des projecteurs...