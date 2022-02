Jean-Luc Reichmann et Nathalie Lecoultre : Leur couple mis à mal par l'affaire Christian Quesada

Jean-Luc Reichmann (61 ans) et Nathalie Lecoultre (52 ans) sont à l'honneur dans le nouveau numéro du magazine Gala, en kiosques ce jeudi 10 février 2022. A l'occasion du retour de Léo Mattei sur TF1 le 17 février, le couple s'est confié comme rarement, l'occasion de découvrir que leur belle histoire d'amour a été mise à mal par un événement qui a bouleversé le présentateur des 12 Coups de midi.

Cela fait de nombreuses années que Jean-Luc Reichmann et Nathalie Lecoultre sont en couple. Mais ne leur demandez pas depuis combien de temps exactement ils s'aiment, ils ne veulent pas s'en souvenir pour "ne pas voir le temps qui passe" a indiqué le présentateur de la première chaîne. La styliste a craqué pour "sa voix, son charisme". Et tous deux ont tout de suite vu qu'entre eux, c'était une évidence. Au quotidien, ils sont complices et partagent de nombreuses choses ensemble, dont leur "bébé" Léo Mattei. Mais tout aurait pu s'effondrer à cause d'une affaire qui a fait grand bruit.

En 2020, l'ancien Maître de midi Christian Quesada a été condamné à trois ans de prison pour corruption de mineures et détention et diffusion de photos pédopornographiques. Un choc pour Jean-Luc Reichmann qui était proche de l'ancien participant et qui a à coeur de protéger la jeunesse, comme en témoigne sa série. "On a passé un certain cap avec 'l'affaire Quesada'. Croyez-moi, ce n'était pas simple à vivre pour nous qui défendons la cause des enfants dans la vie, dans Léo Mattei et à travers les associations. On se disait : 'Comment n'a-t-on rien vu?' Se retrouver face à un tel cataclysme, c'est très dur. Il faut être solide dans un couple", a confié Nathalie Lecoultre.

Elle se souvient encore de cette fameuse nuit où Jean-Luc Reichmann a écrit sa réaction sur les réseaux sociaux, après que l'affaire a été dévoilée. Ils l'ont relue maintes fois avant de la publier. Les tourtereaux se sont soutenus et ont réussi à traverser ce drame ensemble. Aujourd'hui, ils sont encore plus forts. "Il n'y a pas de dominant dans notre couple, on construit ensemble. (...) En cela, nous sommes fusionnels. Et cela n'a pas de prix", a-t-elle conclu.