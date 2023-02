Affaire conclue : Gros changement de vie pour une acheteuse, "ce n'est pas simple"

Elle est l'une des acheteuses phares d'Affaire conclue (France 2), émission présentée par Sophie Davant. Marie du Sordet participe à cette belle aventure depuis 2019. Et, quand elle n'est pas en tournage pour le programme sur Paris, c'est dans le Perche, auprès des siens, qu'elle se ressource. Un changement de vie qui n'a pas été simple au départ comme elle l'a confié sur Instagram.

C'est à Paris que Marie du Sordet et son mari Jacques (un photographe spécialisé dans le paysage et la mode) résidaient auparavant. Mais en 2010, le couple a pris la décision de déménager avec leurs trois enfants Joseph (16 ans), Marthe (16 ans) et Jeanne (17 ans). Ainsi, ils ont débarqué dans le Perche et se sont installés dans un hôtel dans un premier temps. Ils ont ensuite visité une maison à Noé, un véritable coup de coeur comme la star d'Affaire conclue l'a confié au site Actu.fr. "Cette installation a été une vraie expérience de vie, au bout de trois-quatre mois on se posait des questions mais de belles rencontres nous ont confortés dans l'idée d'y rester. C'était un énorme changement dans notre manière de vivre surtout nous n'étions plus dans une frénésie de consommation permanente telle qu'on pouvait la rencontrer à Paris", se souvenait-elle.

Depuis 11 ans nous avons quitté Paris en famille

Un peu plus tard, Marie du Sordet et Jacques ont fait le choix de vendre leur maison pour s'installer à Bellême (toujours dans le Perche). Et depuis leur déménagement, leur vie n'a plus rien à avoir avec leur quotidien parisien. La campagne, ça vous gagne comme le dit la célèbre expression. Et la mère de famille ne dira pas le contraire, même si les débuts ont été compliqués. "Un dimanche à campagne qui ressemble aux autres jours de la semaine en fait, puisque depuis 11 ans nous avons quitté Paris en famille pour habiter ICI sans connaitre ni la région, ni personne.... Bon mais, on ne s'emballe pas, nous ne sommes pas aux pays des bisounours ! Ce n'était et ce n'est pas simple tous les jours de quitter la ville pour la campagne... Même si ok je sais que c'est 'à la mode' aujourd'hui... Dans tous les cas nous referions la même chose si c'était à refaire (enfin avec quelques (petits)changements qd même)", a-t-elle écrit en légende de photos d'elle en pleine promenade en forêt.