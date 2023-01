Marie du Sordet (Affaire conclue) en couple : photos avec son mari Jacques qui travaille dans un tout autre milieu !

Passionnée d'antiquités depuis son plus jeune âge, Marie du Sordet n'a cessé de développer son goût pour la décoration et les objets vintage. D'abord décoratrice d'intérieur, elle se prend peu à peu de passion pour l'activité d'antiquaire. En 2011, elle ouvre sa propre boutique en ligne où elle vend tous les objets qu'elle a chiné à droite et à gauche. Un projet auquel elle donne une dimension physique en 2015 en ouvrant sa première vraie boutique. Mais c'est en août 2019 qu'elle se fait connaître du grand public en intégrant le casting de l'émission Affaire conclue !

Cela fait désormais bientôt quatre ans que la décoratrice a rejoint l'équipe d'acheteurs du célèbre programme de France 2. Aujourd'hui devenue un visage emblématique aux côtés de Sophie Davant et Aurore Morisse, elle est très appréciée des téléspectateurs. Mais dans sa vie privée, Marie du Sordet préfère rester discrète. Maman de trois enfants et épouse comblée, elle trouve tout de même le temps de poster quelques clichés de sa petite famille sur les réseaux sociaux. Jacques du Sordet, son chéri, est d'ailleurs très présent sur son compte Instagram. En vacances, en balade, au travail ou chez eux... Le couple ne manque jamais une occasion d'afficher son bonheur. "Je partage avec vous la photo de l'été 2022 avec mon best partner ever ! Nous profitons de la belle lumière du soleil couchant, mon moment préféré de la journée...", écrivait-elle par exemple sous une photo d'elle et son époux le 26 août dernier.