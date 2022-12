Affaire Conclue : Une acheteuse victime d'un accident de voiture, gros dégâts, hôpital et images impressionnantes !

Ce lundi 19 décembre 2022, Aurore Morisse s'est fait une énorme frayeur. Alors qu'elle était en voiture, la jeune femme qui a rejoint l'équipe de l'émission Affaire conclue en avril dernier, a été victime des mauvaises conditions météorologiques. Sans s'y attendre, le jolie blonde a perdu le contrôle de sa voiture et s'est retrouvée dans un arbre. Heureusement, elle s'en sort sans trop de mal...

C'est sur sa page Facebook et son compte Instagram que la Belge a annoncé avoir eu cet accident de voiture, photos à l'appui. "C'est dans des moments comme celui-là qu'on réfléchit à tous les choix. D'abord, je ne dirai jamais assez à quel point ma voiture m'a sauvé la vie. Je me suis sentie protégée et en sécurité. (...) Faites attention sur les routes. Empruntez les nationales et roulez prudemment !", a expliqué la jeune femme sur Facebook avant de préciser : "Ce matin, à Luxembourg, j'ai vu trop tard cette longue plaque de verglas qui couvrait la route... J'ai laissé glisser la voiture jusqu'à ce que j'en perde le contrôle ! 20km/h et voilà le résultat..."