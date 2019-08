Afton Williamson (The Rookie) : Elle révèle enfin les noms de ses agresseurs

Afton Williamson (34 ans) a quitté précipitamment la série The Rookie : Le flic de Los Angeles dans laquelle elle incarnait la formatrice Talia Bishop. En cause, la jeune femme a dénoncé de nombreuses remarques racistes et même une agression sexuelle. Le 6 août 2019, l'actrice américaine a décidé de dévoiler le nom de ses harceleurs sur son compte Instagram. Grosse Demetrius (38 ans) l'aurait agressée sexuellement et Sally Nicole Ciganovich l'aurait harcelée sexuellement et lui aurait fait des remarques racistes.

Pour illustrer son post, la jeune femme a publié une photographie de sa main avec un papillon posé sur l'un de ses doigts. Tout d'abord, elle tient à remercier toutes les personnes lui ayant apporté du soutien. Elle écrit :"À mes fans, mes amis, mes supporters : je tiens à remercier chacun de vous. Je suis tellement touchée par votre amour, vos mots, vos attentions,..." Elle poursuit : "L'effet que mon post Instagram a eu en quelques heures montre à quel point ce monde se bat avec les victimes de racisme, de discrimination, de harcèlement sexuel, d'agressions sexuelles et d'abus sexuels en tous genres".

J'ai été harcelée sexuellement

Enfin, la jeune femme n'hésite pas à nommer directement ses agresseurs : "Cette saison dans 'The Rookie', j'ai été harcelée sexuellement par le comédien Demetrius Grosse". Cet acteur a été également vu dans les séries : Heroes, Urgences et Banshee. Elle cite également : "Sally Nicole Ciganovich, chef du département des cheveux, m'a intimidée, discriminée et agressée sexuellement."

Karey Burke, présidente de la chaîne ABC, a réagi à propos de cette affaire. "Je n'ai pas beaucoup de réponses. J'aimerais en avoir plus. J'ai eu vent fin juin qu'il y avait eu des suspicions et qu'une enquête a été lancée. Nous attendons des réponses. Dès que nous en saurons plus, nous prendrons des décisions basées sur les résultats de l'enquête", a-t-elle déclaré.