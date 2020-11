Alain Souchon : Son fils Charles a chanté avec une star internationale...

En couple depuis plus de cinquante ans avec Françoise,Alain Souchon a eu deux fils : Pierre et Charles. Très admiratifs du succès de leur papa, les deux fils ont choisi de faire carrière dans la musique. Alain peut d'ailleurs être fier du succès de ses enfants qui ont réussi à chanter avec de grandes stars françaises mais aussi internationales.

C'est le cas de Charles (né en 1978), plus connu sous le pseudonyme "Ours". Après avoir commencé sa carrière en 2007 avec son premier album baptisé Mi, le jeune homme réussit à se faire repérer par... Lily Allen en personne. Séduite par la voix du jeune homme, la chanteuse britannique a même invité le Français à collaborer sur son second album It's Not Me, It's You (sorti en 2009). Ensemble, ils forment un duo sur le titre 22 qui connaît un grand succès auprès des fans. Quelques années plus tard en 2011, Charles sort son second album El. Par la suite, il travaillera avec d'autres artistes tels que Cécile Cassel, Grand Corps Malade, Ben Ricour, Claire Keim, Zaz et Pauline Croze.

De son côté, Pierre (né en 1972) a également fait beaucoup parler de lui dans le milieu de la musique. Très proche de Julien, le fils de Laurent Voulzy, Pierre et lui ont imaginé le duo Les Cherche Midi. Leur premier album éponyme Les Cherche Midi sort en 1994, puis Les Lendemains en 1998. Pierre Souchon a également sorti un album solo en 2004 baptisé Pierre. Six ans plus tard, il sort son second album Piteur's Friends. Au cours de sa carrière, le chanteur a collaboré avec de grandes stars comme Alain Bashung, Pascal Obispo, Sandrine Kiberlain, Jane Birkin ou encore Elie Semoun.

Complices, Pierre, Charles et Alain ont par ailleurs collaboré ensemble pour le conte musical Le Soldat Rose. "C'était presque une évidence. On a été de toutes les aventures. J'étais l'Homme de ménage dans le premier volet et mes fils ont joué les canards en plastique dans le second", confiait Alain Souchon en 2017 au Parisien.