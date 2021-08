Alessandra Sublet : Chemisier transparent et soutien-gorge apparent, elle étonne les internautes !

Le 20 août 2021, plusieurs personnalités se sont retrouvées sur le plateau de TF1 pour une nouvelle édition de Duos Mystères. Si l'humoriste Jeff Panacloc et Amir ont ouvert le bal en interprétant le titre de Daniel Balavoine Quand on arrive en ville, Marc Lavoine et son frère Francis, Iris Mittenaere et Anggun, Tayc et Kendji Girac, Cécile Cassel et Hervé, Vincent Delerm et Elsa Lunghini, Natasha St Pier et Aria Crescendo, Antoine Duléry et Dany Brillant ou encore Florent Pagny et Axel Bauer ont pu émouvoir les téléspectateurs avec des duos riches en émotion.

Animatrice de l'émission,Alessandra Sublet a également fait sensation sur Twitter, non pour ses talents vocaux ou artistiques mais pour son style extrêmement sexy. Habillée avec un chemisier transparent noir laissant apparaître un soutien gorge, l'ex de Clément Miserez portait un pantalon très moulant en cuir. Comparée à "Catwoman" , l'animatrice a fait grimper la température sur les réseaux sociaux. "Entre Florent Pagny et Alessandra c'est le club en cuir" a commenté avec humour un internaute remarquant que la présentatrice et le chanteur étaient tous deux habillés en cuir, "Hors sujet je sais mais j'adore le chemisier, on peut avoir la marque ?" a également demandé une téléspectatrice, ajoutant que le look d'Alessandra pourrait être validé par la reine du style, Cristina Cordula.