Alessandra Sublet, Samuel Le Bihan : Tous à l'inauguration de la suite Harcourt

C'était un évènement très attendu dans le milieu de l'hôtellerie. Ce 28 novembre, l'Hôtel Barrière Le Fouquet's Paris a inauguré les quatre Suites Signature de son extension. À cette occasion, de nombreuses stars se sont rendues à cette soirée où étaient dévoilées les nouvelles suites. Imaginées par Jacques Garcia et pensées comme de véritables appartements parisiens, elles donnent la part belle au style à la française.

Mais le point d'orgue de cette soirée était incontestablement la Suite Harcourt, un hommage au célèbre studio photo parisien. Idéalement situé face à l'Arc de Triomphe, l'hôtel offre cette nouvelle suite de 200m2 : cet appartement typiquement parisien reprend les codes et l'esthétique du Studio, des appliques murales aux projecteurs, en passant par la feuille d'or et la dominante noir et blanc.

Normal, donc, que les acteurs se soient précipités pour cette inauguration toute cinématographique ! Eye Haïdara, vue dans Le Sens de la fête, a pris la pose sur le couvre-lit en satin rouge, tout comme Thierry Klifa, le réalisateur de Tout nous sépare, avec Nicolas Duvauchelle. La sublime Solène Hèbert, héroïne de la série Demain nous appartient, a aussi posé devant le grand portrait qui fait office de tête de lit. Alessandra Sublet et Arianne Massenet ont dignement représenté le petit écran.

Cette gigantesque suite a une vue imprenable sur la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées, et l'Arc de Triomphe : l'élégance à la française dans toute sa splendeur. La griffe Harcourt tend à insuffler une dimension mythologique pour chaque portrait. Comme sur une photo, dans la suite le temps est suspendu, invitant tout un chacun à savourer un inoubliable moment.