Alexandre (L'amour est dans le pré) finira-t-il seul ? Cascade de larmes et énorme maladresse

L'aventure à trois fut de courte durée pour Alexandre. Après avoir invité chez lui pour quelques jours Annaïg, une jeune bretonne de 27 ans qui travaille en tant qu'éducatrice dans un foyer pour adolescents, et Laura, une normande de 32 ans qui rêve de fonder une famille et s'installer à la campagne, l'agriculteur de L'amour est dans le pré a déjà dû faire face à un départ.

En effet, dans l'épisode diffusé ce lundi 26 septembre, on constate qu'une simple balade à cheval à eu vite fait de tout chambouler. Très sensible et submergée par ses émotions, Laura n'a pas su contenir ses larmes, ce qui a quelques peu agacé Alexandre, lequel lui a demandé de se calmer. Un manque de tact et de compréhension vis-à-vis d'elle qui a beaucoup fait réfléchir la prétendante. Ainsi, de retour à la ferme, une discussion s'imposait, lors de laquelle Laura a annoncé son souhait de quitter l'aventure, encore une fois en fondant en larmes.

"Je sens qu'il y a des choses qui ne pourront peut être pas le faire, le fait que ma sensibilité puisse te déranger... j'ai l'impression que tu as du mal à me comprendre", lui a-t-elle confié. La perche de l'honnêteté lancée, Alexandre a alors avoué avoir un coup de coeur prononcé pour Annaïg depuis le début. "Je l'ai senti et je ne pars avec aucun regret, j'ai rencontré des personnes en or", lui a répondu Laura, de bonne foi. La jeune femme a malgré tout accepté de rester la soirée, afin de rencontrer l'entourage d'Alexandre.

Mais, cela n'a pas empêché l'éleveur de vaches laitières de s'empresser de déclarer sa flamme à Annaïg, évoquant même un rapprochement prochain avec une certaine confiance. Problème, cette manière de la prendre pour acquise et la rapidité qu'il a eu d'exprimer ses sentiments a mis mal à l'aise la jeune blonde, laquelle a déjà du mal à s'ouvrir malgré l'attirance réciproque. Si trop effrayée par la situation, Annaïg pourrait alors bien à son tour finir par plier bagages et l'agriculteur se retrouver seul...