Alexandre (L'amour est dans le pré) "déjà amoureux" : gros coup de coeur et larmes

Les speed-datings se sont poursuivis ce lundi 29 août dans le nouvel épisode de L'amour est dans le pré. Après avoir découvert ceux de Sébastien, Jean ou encore Noémie, les téléspectateurs ont suivi ceux de Thierry et Alexandre.

Ce dernier est célibataire depuis un an et demi. Sa séparation est survenue trois mois après la mort brutale de sa mère. Ce sont ses amis qui l'ont inscrit. Et ils ont bien fait. L'éleveur laitier et céréalier en Normandie de 36 ans a en effet reçu beaucoup de lettres et a finalement décidé de rencontrer sept prétendantes.

Parmi elles figurait notamment Annaïg, une jeune bretonne de 27 ans qui travaille en tant qu'éducatrice dans un foyer pour adolescents. Sa lettre avait bouleversé Alexandre et de nombreux points communs se dessinaient déjà. La jolie blonde s'inscrivait alors dès le départ comme l'un de ses coups de coeur. C'est elle la première qui a ouvert le bal des rendez-vous accélérés et, au bout de quelques minutes seulement, l'agriculteur était sous le charme. Non seulement la conversation était fluide mais en plus, il a appris qu'Annaïg était familière avec le milieu agricole et rêvait de s'installer à la campagne. L'évidence qu'elle représentait à la lecture de son courrier s'est alors confirmé. "C'est quelqu'un qui me correspond. on va voir la suite mais je pense qu'il y a beaucoup de chance qu'elle vienne", a-t-il confié. Pour Karine Le Marchand qui observe tout de son côté, Alexandre a même tout l'air d'être déjà "amoureux".

Mais la journée était bien loin d'être terminée et Alexandre a par la suite poursuivi les rencontres avec le reste de ses prétendantes. Une autre s'est démarquée, à savoir Laura. Normande comme le candidat, elle est âgée de 32 ans. Ensemble, ils ont d'entrée réussi à se projeter dans le futur. Si Laura a avoué ne pas du tout s'y connaître en matière d'agriculture, elle a assuré ne pas avoir peur de mettre la main à la pâte. Alexandre s'y voyait déjà ! En repartant, troublée et chamboulée, Laura a fini en larmes.

C'est donc tout naturellement qu'Alexandre a décidé d'inviter Annaïg et Laura à la ferme.