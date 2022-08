Sébastien (L'amour est dans le pré) : Coup de foudre et premières larmes, son speed dating très intense

Ce lundi 22 août 2022, M6 a donné le coup d'envoi de la 17e saison de L'amour est dans le pré. Neuf hommes et quatre femmes ont décidé de se lancer dans l'aventure, dans l'espoir de trouver le grand amour. Au fil des épisodes, les téléspectateurs vont notamment pouvoir faire la connaissance de Sébastien, un éleveur de cochons Corse de 35 ans qui est aussi charcutier et castanéiculteur.

Niché au coeur d'une montagne dans un village où il est plus jeune, le charmant brun a bien du mal à nouer des relations. En participant à l'émission romantique, il espère ainsi tomber sur la perle rare. Celle avec qui il pourra fonder une famille et se marier. Sébastien avait en tout cas l'embarras du choix lors de ses speed-datings, lui qui a fait venir pas moins de 10 femmes. Parmi elles, la jolie Léa a fait son petit effet. Cette aide-soignante Alsacienne de 27 ans s'était déjà démarquée par son courrier. Sébastien lui avait trouvé beaucoup d'humour et de personnalité. Et lors de leur rencontre, la magie a fait son petit effet.

Tous les deux grands timides, ils étaient fortement troublés par ce rendez-vous et ont eu du mal à briser la glace. Mais leur regard plongé l'un dans l'autre en disait long : ils se plaisent bel et bien. D'autant plus lorsque Léa a souligné la sincérité de sa démarche, se disant prête à tout pour entamer une relation sérieuse. Des mots rassurants qui ont conquis Sébastien. Complètement charmée elle aussi, Léa est même repartie en pleurs. Une réaction qui n'est pas sans rappeler la première rencontre réussie entre Jérôme et Lucile en 2020. Ces deux-là sont aujourd'hui mariés et parents de leur fille Capucine (née en 2021).

Un premier "coup de foudre"

Mais Sébastien a aussi craqué pour Perrine, responsable administrative dans le Nord et chanteuse amatrice. L'agriculteur a été très impressionné par sa prétendante, notamment par sa beauté et son sourire. Il a d'ailleurs admis qu'elle possédait "tous les critères qui lui plaisait". Sans hésiter, il lui a alors presque aussitôt parlé de l'inviter à la ferme. Karine Le Marchand y a vu là "un coup de foudre". "C'était intense", a estimé de son côté Perrine. Le sentiment est réciproque et la jeune femme est apparue comme "une évidence" pour Sébastien au moment de faire un choix. Il l'a donc choisie en premier tout naturellement. Le Corse a ensuite proposé à Léa de passer quelques jours chez lui, laquelle s'est remise à pleurer.