Lucile mariée à Jérôme (L'amour est dans le pré) : elle est superbe dans sa robe décolletée !

En décembre 2021, Lucile et Jérôme ont eu le grand bonheur d'annoncer leurs fiançailles sur les réseaux sociaux, un peu plus d'un an seulement après leur coup de coeur l'un pour l'autre lors du tournage de L'amour est dans le pré (2020). La demande en mariage de l'agriculteur survenait par ailleurs juste après la naissance de leur premier enfant, l'adorable Capucine (née en octobre 2021).

Décidés à ne pas perdre de temps, Lucile et Jérôme ont tout fait pour que le grand jour soit mis en place le plus tôt possible. Ainsi, ils n'ont pas chômé du côté des préparatifs. Très vite, tout était déjà même organisé, du choix des fleurs, au lieu, jusqu'à la liste des invités et la robe de Lucile. Cette dernière avait justement offert un aperçu de ses essayages. Seule chose gardée secrète : la date du mariage ! Le couple avait néanmoins confié que les festivités auraient lieux au cours du mois d'août.

Et ce samedi 27 août, le mystère a enfin été levé ! Lucile et Jérôme sont bien devenus mari et femme comme on peut le voir sur Instagram où ils ont partagé leur joie. Pour l'heure, une seule et unique photo a été dévoilée. On y découvre alors la jeune femme dans sa belle robe blanche style princesse au décolleté plongeant. Un voile vient par ailleurs la sublimer sur ses cheveux attachés. De son côté, le marié portait un smoking costume bleu marine accompagné d'un béret de la même couleur et d'un noeud papillon. Tous deux affichent un large sourire. "Vive les mariés", ont-ils légendé.

Les festivités ont eu lieu à Jons, dans le département du Rhône, mais impossible encore de savoir qui était de la partie. On imagine néanmoins que des amis issus de L'amour est dans le pré ont fait le déplacement. Le couple a par exemple sans doute pu compter sur la présence de Mathieu qui avait été désigné comme le témoin de Lucile. Nul doute en tout cas que la journée a été mémorable et qu'il faut s'attendre à recevoir de nouvelles photos très prochainement.