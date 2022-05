Lucile (L'Amour est dans le pré) : 1ere journée de son EVJF, photos et vidéos en belle compagnie

Stars de L'amour est dans le pré, Lucile et Jérôme s'apprêtent à se dire "oui" cet été ! En attendant, la jolie brune a organisé son EVJF en compagnie d'autres agriculteurs de l'émission. Très proche des anciens candidats Alexandre et Mathieu (qui sera son témoin), la future femme du maraîcher et céréalier situé dans le Rhône a dévoilé plusieurs images de son escapade entre amis sur Instagram. Après avoir partagé son début de journée "en douceur" avec ses témoins, Lucile a partagé le gage que ses proches lui avait préparé en tant que future mariée : devoir porter une couronne de princesse parée d'un voile blanc. Un classique !

Par la suite, elle a dû deviner son programme de la journée avec quelques indices : une casquette orange, une paire de gants noirs, un anorak vert et un masque pour le visage au bambou. Des accessoires pour une journée de survie en pleine nature ? Perplexe, elle confie : "Soit disant des indices pour la journée d'aujourd'hui, j'ai beau chercher je trouve pas". Un séjour qui sera à coup sûr l'occasion pour Mathieu, Alexandre et les autres témoins de Lucile de lui concocter de jolies surprises mais aussi de beaux cadeaux en attendant son mariage très attendu !