"Il faut que j'arrête, sinon ça va me tuer" : Alexandre (L'amour est dans le pré) lucide sur sa santé fragile...

Alexandre et Mathieu se sont rencontrés devant les caméras de M6 dans L'amour est dans le pré 2021. Depuis, ils ne se sont plus jamais quittés. L'agriculteur et son prétendant ont depuis passé la vitesse supérieure. Ils ont célébré leur mariage en présence de Karine Le Marchand et envisagent même d'agrandir la famille ! Ce rêve de devenir papas, ils ne sont pas près de l'abandonner. Et cela, même si leur santé se dégrade au fil du temps. Interviewé par Jordan de Luxe dans son émission Chez Jordan pour Télé Loisirs, le couple se livre.

Après les confidences de Mathieu à propos de sa maladie, c'est au tour d'Alexandre d'évoquer son état. L'ancien cavalier souffre de problèmes pulmonaires en raison de sa consommation de tabac. "Quand j'étais enfant, j'étais asthmatique déjà. Mais ça s'est arrêté. Et en reprenant la cigarette, ça s'est réenclenché", confie-t-il. D'après lui, cette addiction au tabac a une cause bien précise. Il l'assure, c'est parce qu'il souffre du "syndrome du jumeau perdu" qu'il se console avec la cigarette.

De son côté, son époux Mathieu s'agace : "Tu trouves un peu toujours des excuses pour repousser le moment." C'est avec une réelle sincérité qu'Alexandre explique qu'il "aime tellement la cigarette", même s'il "ne faut pas le dire". Toutefois, il reste lucide : "Je sais qu'il va falloir que j'arrête parce que sinon, c'est ça qui va me tuer et je le sais..." Surtout que fumer lui a déjà apporté des soucis de santé. Par le passé, Alexandre a été hospitalisé alors qu'il souffrait d'une insuffisance respiratoire aigüe. "Il a été obligé de signer une décharge à l'hôpital pour pouvoir sortir, parce que les médecins ne voulaient pas le faire sortir", précise Mathieu, inquiet pour sa moitié.

Loin d'être le plus gros fumeur connu, Alexandre avoue consommer environ un paquet par jour. Une quantité de tabac qui suffit à lui nuire, lui qui a un petit gabarit. D'ailleurs, il se dit complexé par sa "maigreur". "J'ai eu une opération à la naissance, on m'a fait un noeud à l'estomac, comme une sleeve. Et depuis, je n'ai jamais pesé plus de 53 kilos", explique-t-il. De quoi rendre jaloux Mathieu, qui estime prendre un kilo au moindre écart alimentaire !