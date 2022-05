Mathieu (L'amour est dans le pré) gravement malade : il souhaite trouver un amoureux pour Alexandre...

Tout a commencé en 2020, lors de leur rencontre devant les caméras de L'amour est dans le pré (M6). Mathieu et Alexandre ne se sont plus jamais quittés. L'année suivante, les amoureux ont même célébré leur mariage, en présence de Karine Le Marchand. Et depuis, ils souhaitent réaliser leur rêve : devenir papas. Toutefois, il y a une ombre au tableau. L'éleveur de taureaux en Camargue souffre de la maladie de Cadasil, ce qui entraîne de lourdes conséquences au quotidien. Auprès de Jordan de Luxe pour Télé Loisirs, le couple se livre.

"C'est une maladie dont personne ne veut parler, qui est une maladie vicieuse. C'est une artériopathie cérébrale, une dégénérescence du cerveau donc je vais terminer dans un sale état. J'ai bientôt 47 ans et l'espérance de vie est de 62 ans. Ca fait 15 ans. Il n'y a pas de traitement", lâche l'agriculteur, stoppé net par son amoureux Alexandre qui tient à préciser qu'il peut "vivre plus longtemps". "J'ai 100% de chance d'en mourir et j'ai 30% de chance de faire un AVC massif là, maintenant, poursuit alors Mathieu. Je vis tous les jours comme si c'était le dernier."

La maladie fait partie de leur quotidien, mais ils "n'en parlent pas", précise Alexandre. "Mais on sait que c'est là. Pour ma part, je ne laisse rien transparaître. Mais je sais qu'il y a un moment donné où je vais devoir lui changer les couches", ajoute-t-il. Des mots forts de l'ancien cavalier qui envisage avec peine la suite, sans Mathieu. "Ca va être super compliqué", lance-t-il. Et son époux de lancer : "Il n'est pas près de se remarier, c'est ce qu'il me dit en tout cas. Moi j'aimerais lui trouver quelqu'un avant que je parte, pour être sûr qu'il soit heureux, qu'il ne soit pas seul."

Autre contrainte pour le couple : "Cette maladie a pour effet secondaire la bipolarité et la dépression Je me traite pour la bipolarité", annonce Mathieu. "Au début où on s'est rencontrés, il ne savait pas qu'il était bipolaire. Et tous les matins, je me levais, je ne savais pas qui j'allais avoir en face de moi, lance Alexandre. Est-ce que j'allais avoir le Mathieu joyeux ou le Mathieu énervé ? Maintenant il est traité et leurs journées sont beaucoup plus faciles." L'agriculteur est soigné pour dépression avec de toutes petites doses d'antidépresseurs. De quoi inquiéter un peu plus son chéri... "Le fait qu'il soit dépressif, à un moment donné, je lui dis : 'Il ne faudra jamais que tu fasses une connerie' Quand la maladie attaque beaucoup, tu ne sais pas comment tu peux réagir", conclut-il.