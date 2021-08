Mathieu et Alexandre (L'amour est dans le pré) : Des images exclusives de leur mariage dévoilées

L'amour est dans le pré 2020 (M6) a changé la vie de Mathieu (44 ans) et Alexandre (24 ans). Dès le speed-dating, cela a été une évidence entre les deux candidats. Très vite, ils se sont donc mis en couple et sont apparus ensemble lors du bilan. Et surprise, le jour du tournage, l'éleveur de taureaux en Camargue avait demandé la main de son cher et tendre. Un moment fort en émotions. Les tourtereaux ont une fois de plus fait pleurer de joie leurs fans lors de la diffusion d'un Que sont-ils devenus ?, lundi 23 août 2021. La raison ? Des images exclusives de leur mariage, célébré le 26 juin dernier, ont été dévoilées.

C'est dans leur nouvelle maison, toujours située en Camargue, que Mathieu et Alexandre ont reçu Karine Le Marchand pour dévoiler leur vie un an après leur belle aventure. "C'était chez moi, donc on voulait notre chez nous à tous les deux", a confié l'ami de Jeanfi Janssens. Et son mari d'ajouter : "J'avais du mal à prendre mes marques." C'était donc un beau moyen pour les amoureux d'ouvrir un nouveau chapitre de leur vie. C'est en février dernier qu'ils ont posé leurs valises dans leur nouveau nid d'amour. Et le lendemain du tournage du Que sont-ils devenus ?, ils allaient célébrer une étape importante dans leur vie de couple.

Le mariage de Mathieu et Alexandre

Après le terrible accident de cheval d'Alexandre, Mathieu n'a pas souhaité perdre de temps pour épouser l'homme qu'il aime. Une surprise pour l'ancien cavalier qui n'avait jamais pensé à se marier. "On n'en a jamais parlé. J'étais loin de me douter qu'il avait cette idée dans la tête. Dans son portrait, il n'a jamais mentionné le mot mariage", a-t-il déclaré. Très vite, le beau brun s'est mis dans les préparatifs. Car oui, c'est lui qui a tout géré étant donné qu'il ne travaillait plus depuis sa mésaventure.

Au mariage ont été conviés de nombreux candidats de L'amour est dans le pré ainsi que des amis et de la famille du côté des deux amoureux. Seul regret pour Mathieu que son papa, qui est en fin de vie, ne puisse pas assister à l'un des plus beaux jours de sa vie. Sa maman, qui était en pleine rééducation après avoir frôlé la mort, ne pouvait également s'y rendre. Il a donc demandé à Karine Le Marchand de le conduire à l'autel, tandis qu'Alexandre était escorté par ses deux grands-mères. Une proposition que la présentatrice de 52 ans, très attachée aux candidats, ne pouvait refuser.

C'est un mariage dans les pures traditions camarguaises qu'ils ont souhaité. Jérôme et Lucile, Cathy ou encore Laura et Benoît de leur saison ont eu la joie de les voir faire leur entrée à cheval. Après un rapide Facetime avec la maman de Mathieu, Alexandre et son homme se sont unis pour le meilleur et pour le pire face à Karine Le Marchand qui n'a pu retenir ses larmes.

Des discours émouvants

C'est ensuite à cheval que la présentatrice s'est rendue sur le lieu du banquet, avec les jeunes mariés. Peu de temps après leur arrivée, place aux discours de leurs proches. "On a tous participé à ce premier regard il y a un an entre Alexandre et Mathieu qui était palpable et qui montrait vraiment quelque chose de très très fort. (...) Je crois que cette histoire a démarré en toute simplicité. On a parlé tout de suite de sentiments, de projets de vie. Malheureusement, les parents de Mathieu ne sont pas là, mais je crois qu'ils le sont vraiment en pensée. Et c'est très beau parce que c'est l'aboutissement normale d'une vie de personnes qui se sont peut-être à un moment donné de leur existence pas considérés comme des gens normaux. Merci pour tout ça et de partager avec nous", a confié Karine Le Marchand très émue.

Les mariés ont eu bien du mal à retenir leurs larmes face aux témoignages d'amour de leurs proches. Est ensuite venu le moment pour eux de se déclarer, une fois de plus leur flamme. D'ordinaire timide, Alexandre ne s'est pas démonté pour lui faire savoir que grâce à lui, il avait appris ce qu'était le véritable amour et qu'ils allaient vivre "une très belle aventure". Mathieu a quant à lui expliqué qu'il ne regrettait pas de s'être lancé dans l'aventure L'amour est dans le pré car sa vie était bien meilleure avec Alexandre à ses côtés. "Je me suis assagi, calmé, posé. J'ai même perdu 7 kilos", a-t-il notamment déclaré. Et entre deux plaisanteries, il a redit à son mari ô combien il l'aimait.

Sortez les mouchoirs si cela n'est pas déjà fait !