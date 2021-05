Laura (L'amour est dans le pré 2020) en couple : son compagnon Benoît a bien changé !

L'aventure L'amour est dans le pré 2020 a été bénéfique pour Laura. L'éleveuse de vaches laitières bio de 37 ans a fini l'aventure avec Benoît, un commercial dans le milieu agricole de 36 ans. Aujourd'hui, ils forment toujours un couple. Et l'ex-prétendant de M6 a bien changé.

Comme de nombreux Français, Jérôme et Lucile ont souhaité profiter du week-end prolongé de la Pentecôte pour s'évader un peu. Et ce n'est pas seuls qu'ils ont passé un bon moment à Lyon. Comme les amoureux phares de la saison 2020 l'ont dévoilé, ils étaient accompagnés de Laura et Benoît. Le joyeux quatuor a pris la pose près du Rhône. "Super week-end avec @laura_todd_4116 et Benoit. Le plaisir de se retrouver et de pouvoir à nouveau partager de beaux moments !", peut-on lire en légende de la publication.

Après avoir fixé l'objectif tout sourire tous les quatre, Jérôme et Lucile se sont dévoilés en couple. C'était ensuite à Laura et Benoît d'apparaître à deux. Et un détail peut frapper les internautes : le compagnon de l'agricultrice n'est plus le même qu'il y a un an. C'est sans lunettes que l'ancien rival de Jean-Eudes fixe l'objectif sur les clichés dévoilés. On remarque également qu'il a quelque peu laissé pousser ses cheveux, ce qui lui donne un tout autre style. On aurait presque du mal à le reconnaître !