Laura et Benoît (L'amour est dans le pré 2020) toujours en couple : le mariage et un bébé dans les plans

Le commercial dans le milieu agricole de 36 ans n'était pas, au départ, le favori de Laura dans L'amour est dans le pré 2020. C'est son second prétendant Jean-Eudes qui avait ses faveurs. L'homme de 28 ans qui travaille dans une agence de voyage a eu la chance de passer du temps seul avec l'agricultrice, son rival ne venant que plus tard. Mais Benoît a rapidement rattrapé son retard et a réussi à séduire Laura. Avant son départ de la ferme, il était officiellement en couple avec la belle Anglaise. Et quand sa chère et tendre est venue chez lui, ils ont fait savoir qu'ils souhaitaient construire une famille ensemble. Est-ce toujours d'actualité ?

La réponse est oui ! C'est ensemble que Laura et Benoît sont venus lors du tournage du bilan, dont la première partie est dévoilée ce 7 décembre 2020. En Benoît, l'agricultrice a trouvé un véritable pilier, lui qui a également traversé des épreuves douloureuses dans sa vie. En effet, si Laura a été victime d'abus sexuels, l'empêchant pendant longtemps de refaire confiance aux hommes, son compagnon a quant à lui été renversé par un tracteur à l'âge de 2 ans et demi, ce qui l'handicape quelque peu au quotidien. Ensemble, ils apprennent à toujours plus se reconstruire et à être heureux. C'est donc avec beaucoup d'émotion que Laura se rend compte qu'elle se transforme et se libère au contacte de Benoît. Un plaisir qu'elle ne dissimule plus. "Je suis une autre femme", confie-t-elle.

Ils ont consolidés leur amour au fil des semaines et n'ont pas peur de dire qu'ils sont amoureux. Ils habitent malheureusement toujours à 500 km l'un de l'autre mais envisagent de se construire leur petit nid douillet. Ce qui vaudra à Benoît de réorganiser sa vie, notamment par rapport à sa fille. Mais plus rien ne faire peur au couple qui croule sous les projets. "Elle voudrait se marier mais moi je lui ai dit que je n'ai pas trouvé la bonne personne", lâche Benoît, avec maladresse. "Tu lui a dit ça ?", s'étonne alors Karine Le Marchand. Et pour lui de se rattraper rapidement : "Avant elle je voulais dire !" En revanche, il est beaucoup plus sûr d'une chose : avoir un bébé. "Être papa une deuxième fois, aucun problème", confie-t-il.