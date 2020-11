Laura et Benoît (L'amour est dans le pré 2020) prêts à construire une famille

Plus les jours ont passé, plus la timide éleveuse de vaches laitières de 37 ans qui vient du Maine-et-Loire s'est ouverte. C'est Benoît, commercial dans le milieu agricole de 36 ans, qui a réussi à faire chavirer son coeur. Laura et lui ont même échangé leur premier baiser avant le départ du prétendant. Dans l'épisode de L'amour est dans le pré 2020 du 30 novembre, c'était au tour de l'agricultrice de découvrir l'univers de son compagnon après dix jours de séparation.

"J'ai les genoux qui tremblent. C'est l'émotion", a confié Laura à son arrivée chez Benoît. Après avoir échangé un tendre baiser et un câlin, le prétendant a fait découvrir sa maison. Et très vite, ses parents Corinne et Bernard sont arrivés, de quoi beaucoup stresser la jeune Anglaise qui voulait faire bonne impression. Fort heureusement, après avoir offert trois bouteilles (!) de vin et du chocolat aux parents de Benoît, l'ambiance s'est vite détendue.

Lors d'un moment en tête-à-tête avec Laura, Corinne (la maman) lui a dit qu'elle espérait voir cette histoire d'amour durer. "Quand on fait du mal à Benoît, on me fait du mal à moi. Je ne veux surtout pas te mettre de pression ou quoi que ce soit. Mais je suis très attentive à ce qu'on fait à mon fils. Je ne suis pas envahissante, je viens quand je peux, mais j'ai toujours un petit oeil qui traîne sur Benoît. Je respecte sa vie privée, mais c'est encore mon bébé", a-t-elle déclaré.



Une fois le déjeuner terminé, Laura et Benoît ont fait une balade en bateau sur la Saône. Le prétendant a fait savoir à sa belle que si ça fonctionnait entre eux, il était prêt à déménager pour être auprès d'elle. De quoi donner le sourire à la jeune femme. En larmes, les amoureux ont confié face caméra qu'ils étaient enfin heureux après des années difficiles. Benoît a fait une belle déclaration à Laura au cours de laquelle il expliquait qu'il tombait "légèrement amoureux" et qu'il était prêt à construire une famille avec elle. "Fonder une famille avec toi me comblerait tellement de joie", lui a-t-elle répondu. La suite de leurs aventures sera racontée au bilan du 7 décembre.