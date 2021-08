Mathieu (L'amour est dans le pré) : "Je te vois mort", son incroyable confidence sur Alexandre

L'amour est dans le pré a changé la vie de Mathieu (44 ans) et Alexandre, de vingt ans son cadet. Les deux candidats de l'édition 2020 se sont rencontrés dans le cadre de l'émission et depuis, ils ne se quittent plus. Mais un grave accident aurait pu tout bouleverser. Un sujet sur lequel les jeunes mariés se sont confiés à l'occasion d'une interview vidéo pour Femme Actuelle.

"Je me suis inscrit quand j'ai appris que j'avais une maladie incurable. Ca s'appelle la maladie de Cadasil. C'est le gêne 19 qui déconne. Pour un tiers des malades, ce sont de gros AVC et pour les deux autres tiers, c'est une dégénérescence avec des micros AVC. Enfin la fin ne sera pas agréable", a tout d'abord confié l'éleveur de taureaux de Camargue. Il s'est en effet retrouvé célibataire après avoir révélé sa maladie à son compagnon de l'époque. Mais sa participation à L'amour est dans le pré a changé sa vie. Lors du speed-dating, il a fait la rencontre d'Alexandre. Et entre eux, cela a été une évidence. Son autre prétendant Johnny n'avait donc aucune chance, même s'il est venu à la ferme. En juillet dernier, le couple s'est marié. Mais, avant de se dire "oui", ils ont connu une belle frayeur.

Alexandre, qui était cavalier d'entraînement dans une écurie de course, a été victime d'un accident de cheval. Et, incroyable mais vrai, Mathieu a eu un pressentiment. "Je l'ai senti ce grave accident de cheval parce qu'à 8 heures du matin, je lui ai envoyé un texto disant : 'Je te vois mort.' J'ai vingt ans de plus, une maladie incurable, c'est à moi de partir en premier. Sauf qu'en fait, la vie peut te l'enlever à tout moment. (...) C'est là que j'ai décidé de l'épouser", a-t-il confié. Désormais, ils profitent donc de chaque minute passée ensemble.