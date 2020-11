Cathy (L'amour est dans le pré 2020) finit seule et met en doute la sincérité de François

Jusqu'ici, l'expérience L'amour est dans le pré 2020 n'était pas réellement positive pour Cathy. La viticultrice hyperactive de 41 ans cherchait un homme avec du tempérament et aussi actif qu'elle. Et c'est uniquement François (41 ans), caviste, qui a retenu son attention lors du speed-dating. Mais elle a vite eu l'impression de s'être trompée dans son choix.

François avait un rythme de vie opposé au sien, de quoi l'effrayer. Conscient de la situation, le prétendant a tout donné pour inverser la tendance. Il s'est levé aux aurores pour lui donner un coup de main à la ferme ou en cuisine. Après le déjeuner, Cathy et lui ont fait une virée à la plage. Et un nouveau détail l'a fait tiquer : il ne souhaitait pas mettre ses pieds dans l'eau pour ne pas avoir plein de sable ensuite. L'agricultrice a donc compris qu'il était un peu maniaque et lui a fait savoir qu'elle ne l'était pas du tout.

Cathy devait se rendre à l'évidence : entre eux, ça ne collera pas ! "Au niveau de la façon de vivre, je pense qu'on est très différent. Ca ne pourra pas coller entre nous. Je trouve ça très dommage. La plus grande des questions c'est : as-tu été honnête quand tu as écrit la lettre ? Il y a des choses écrites et qui ne sont pas vraies. Ca m'a vraiment blessée", a-t-elle déclaré. Après avoir expliqué qu'il n'avait pas eu le feeling, François a assuré qu'il avait été sincère. La belle blonde lui a donc montré que ce n'était pas le cas et qu'elle regrettait "un peu" ce qu'il s'était passé. De son côté, le père de famille a dit face caméra qu'il s'était senti "un peu écrasé". Sans surprise, il est rentré chez lui le lendemain. Cette expérience a au moins appris à Cathy qu'un jour, elle sera prête à faire des concessions si un homme lui plaît vraiment.