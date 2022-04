Mathieu et Alexandre (L'amour est dans le pré) bientôt papas grâce à la GPA ? Triste annonce

Mathieu et Alexandre étaient de retour sur M6 dimanche 24 avril 2022. Mais ce n'est pas dans L'amour est dans le pré que les tourtereaux ont fait une apparition cette fois-ci. Ils étaient au coeur d'un reportage de 66 Minutes baptisé "Ils s'aiment avec 20 ans d'écart". L'occasion pour eux de revenir sur leur projet bébé qui a malheureusement été retardé à cause d'un drame.

Les deux candidats de L'amour est dans le pré 2020 souhaitent devenir parents de non pas un, mais deux enfants. Pour ce faire, ils se sont tournés vers la GPA comme ils l'ont confié à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. Un rêve qui leur coûte pas moins de 100 000 euros. Mathieu et Alexandre se sont tournés vers l'Ukraine, l'un des rares pays qui autorise les mères porteuses, pour le réaliser. Mais la guerre qui l'oppose à la Russie a tout retardé.

"Notre GPA a pris un peu de retard à cause de ce qu'il se passe en Europe de l'est", a confié l'éleveur de taureaux en Camargue de 46 ans. Malgré tout, Alexandre et son mari ne perdent pas le sourire. L'ex-prétendant est notamment arrivé avec, dans les bras, deux adorables nounours en peluche sur lesquels étaient inscrits le prénom de Mathieu et le sien. Des présents offerts par l'un de leurs proches qu'ils comptent bien donner à leurs bébés qui, ils l'espèrent, seront le plus vite possible à leurs côtés.

Mathieu et Alexandre ont d'ailleurs un rendez-vous important prévu prochainement comme l'a confié l'agriculteur en story Instagram, ce lundi 25 avril 2022. "Journée importante pour nous parce que nous avons rendez-vous chez le médecin pour programmer nos spermogrammes, donc les ordonnances. Puisque nous avons rendez-vous le 19 mai. Après nous allons chercher des piquets de bois pour terminer l'enclos des chevaux avant qu'on parte lundi à Paris pour dix jours", a-t-il déclaré. Puis, n'a pas manqué de remercier toutes les personnes qui leur ont envoyé d'adorables messages à la suite de la diffusion du reportage de M6. Un reportage au cours duquel il a également révélé qu'il a failli rompre avec Alexandre.