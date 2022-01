Mathieu et Alexandre (L'amour est dans le pré) bientôt papas : la somme astronomique dépensée à l'étranger

Depuis leur rencontre dans L'Amour est dans le pré en 2020 devant les caméras de M6, c'est l'amour fou entre Mathieu et Alexandre. Le couple a même célébré son mariage, avec en invitée d'honneur la belle Karine Le Marchand. Depuis, ils ne se quittent plus et envisagent même de devenir papas ! Mais le parcours GPA (gestation pour autrui) est long et coûteux pour les amoureux... Dimanche 30 janvier 2022, sur Instagram, Mathieu et Alexandre se livrent à coeur ouvert sur cette envie de devenir pères.

La photo en dit long. Le couple prend la pose de dos, au côté d'une poussette qui pourrait bientôt être celle de leur premier bébé. "Rêve ou réalité ? Il n'y a qu'un pas...", lancent-ils. Et de poursuivre : "Nous militons pour le droit à construire nos familles comme chacun de nos compatriotes. Devoir s'enfuir à l'étranger et revenir avec un enfant est tout simplement une honte en 2022. Devoir payer plus de 100 000 euros l'ensemble des frais d'une telle aventure est ce qu'il y a de plus discriminatoire possible... Seuls les couples ayant suffisamment d'argent peuvent le faire... Les autres, la majorité, n'auront que leurs yeux pour pleurer... Est ce cela l'idée d'égalité que l'on se fait ?"