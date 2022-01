Mathieu (L'amour est dans le pré), 20 ans d'écart avec Alexandre : le couple répond aux critiques

Dès leur rencontre lors des speed-dating de L'amour est dans le pré (2020), ce fut comme une évidence pour Mathieu et Alexandre. L'éleveur de taureaux de Camargue avait même embrassé son prétendant sur la joue en dépit des interdits. C'est donc tout naturellement qu'ils sont tombés amoureux au fur et à mesure de l'aventure. Après quoi, tout est allé très vite. Mathieu et Alexandre se sont mariés à l'été 2021 et envisagent désormais d'avoir des enfants grâce à la GPA (gestation pour autrui). Un projet périlleux et surtout très coûteux qu'ils ont décidé, comme tout, d'aborder sans tabou sur leurs réseaux sociaux. Et s'ils sont forts d'une communauté bienveillante, Mathieu et Alexandre n'échappent pas aux attaques des internautes haineux, que ce soit autour de leur orientation sexuelle, de leur envie de fonder une famille ou encore... de leur différence d'âge. Car oui, l'agriculteur de 45 ans a vingt ans de plus qu'Alexandre (25 ans).

Un écart de taille qu'a tenté de relativiser le couple dimanche 23 janvier sur Instagram, donnant même des conseils à leurs haters pour être heureux. "20 ANS D'ECART... Combien de personnes ont critiqué notre différence d'âge... Combien de fois nous avons entendu : 'le jeune cherche son père', 'le vieux ne veut pas vieillir', 'c'est malsain' et je vous en passe et des meilleures... L'âge n'est que l'habit de l'âme... A tous ceux qui ont jugé cet écart d'âge, avez-vous vous seulement trouvé votre âme soeur ? Il est évident que non, sinon vous auriez tout compris... Faites taire les colères qui sont en vous, elles vous empêchent d'être heureux.... Libérez-vous de votre négativisme, abandonnez les personnes toxiques qui vous entourent et envolez-vous....", peut-on lire sous une photo de Mathieu et Alexandre en train de s'embrasser.