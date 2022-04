"J'ai failli le quitter" : Mathieu (L'amour est dans le pré) se confie sur sa grande période de doute avec Alexandre

On pourrait croire que tout a été très facile entre Mathieu et Alexandre. Et pour cause, après avoir eu le coup de foudre l'un pour l'autre lors de la saison 15 de L'amour est dans le pré (2020), les deux candidats n'ont pas perdu de temps pour emménager ensemble. Mieux encore, ils se sont mariés un an plus tard, en 2021. Aujourd'hui, ils ont pour projet de fonder une famille en ayant recours à la GPA (gestation pour autrui). Pourtant, avant d'en arriver jusque-là, Mathieu et Alexandre ont traversé de gros moments de doutes. Surtout Mathieu (46 ans), pour qui leurs 20 ans d'écart représentaient un obstacle de taille.

"Je ne voulais pas quelqu'un de plus jeune que moi. Ce n'était pas possible, je n'aurais jamais imaginé rencontrer quelqu'un de 20 ans de moins que moi. Ça m'a foutu les chocottes", a reconnu l'ancien éleveur de chevaux pour l'émission 66 minutes diffusée sur M6 dimanche 24 avril 2022. Et d'ajouter : "Les 2-3 premiers mois, ça a été l'enfer pour lui parce que tous les jours j'étais en doute. J'ai failli le quitter presque."

Il aura fallu attendre le terrible accident d'Alexandre pour que Mathieu comprenne qu'il ne pouvait pas vivre sans lui. Son jeune compagnon, cavalier d'entraînement dans une écurie de course, s'était gravement blessé au travail et s'est retrouvé avec une triple fracture de l'humérus, une fracture ouverte à la tête à cause d'un coup de pied, une autre au niveau de l'arcade. "C'est ce jour-là que j'ai décidé de le demander en mariage", a continué Mathieu.

Reste que la différence d'âge se fait toujours ressentir de temps à autre. "Autant il y a des moments où on se sent plus jeune parce que tu fais des choses de jeunes, autant parfois dans le lit, tu réfléchis à la situation parce qu'il t'as mis le miroir dans la gueule...", est obligé d'avouer Mathieu. Mais "l'amour n'a pas d'âge" comme lui rappelle souvent Alexandre, rassurant. Et ensemble, ils sont ainsi confiants pour l'avenir "avec deux bambins qui courent un peu partout". C'est bien tout ce qu'on leur souhaite !