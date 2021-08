Alexandre (L'amour est dans le pré) : La terrible séquelle visible de son accident

Lundi 23 août 2021, M6 a diffusé un nouveau numéro de L'amour est dans le pré : Que sont-ils devenus ? C'était l'occasion de prendre des nouvelles de Jérôme et Lucile de la dernière saison ou d'Aurélia de l'édition 2018. Mathieu et Alexandre ont aussi participé à ce tournage. Le couple de la saison 2020 a ouvert les portes de sa nouvelle maison et de son mariage. Avant de découvrir des images exclusives de leur belle union, les jeunes mariés sont revenus sur le terrible accident dont le brun de 24 ans a été victime.

Quand il a rencontré l'éleveur de taureaux en Camargue de 44 ans, Alexandre était cavalier d'entraînement dans une écurie de course. Ayant très vite emménagé avec Mathieu, il a dû retrouver du travail. Et il n'a pas eu de mal à se faire embaucher. Mais, le premier jour, il a été victime d'un grave accident de cheval. "Tu as une sacrée cicatrice", a précisé Karine Le Marchand. L'agriculteur est ensuite revenu sur ce terrible moment, qu'il avait pressenti : "Il y a quelque chose d'extraordinaire que je ne t'ai peut-être pas dit. Je ne suis pas sujet aux angoisses. Et une demi-heure avant son accident, j'ai ressenti une angoisse terrible à la maison. Du coup je lui envoie un message pour lui dire : 'Ecoute il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce que tu vas bien ? Je sens un truc.'" Alexandre lui a répondu que tout se passait bien et a tenté de le rassurer. Mais trente minutes plus tard, c'était l'accident. "Je suis arrivé à l'hôpital à midi, il est remonté de la salle d'opération à 23h30. Comme j'ai vingt ans de plus et une maladie incurable, je me suis toujours dit que c'est moi qui décèderai en premier. Là je me suis dit que la vie pouvait me l'emporter, même s'il est plus jeune et en bonne santé", a poursuivi l'ami de Jeanfi Janssens. Il a ainsi pris la décision de le demander en mariage, une belle demande faite lors du tournage du bilan de sa saison.

Interrogé par Télé Loisirs en décembre dernier, Alexandre avait donné davantage de détails sur son accident. "Le premier jour, je me suis fait une triple fracture de l'humérus, une fracture ouverte à la tête à cause d'un coup de pied, une autre au niveau de l'arcade. J'ai des plaques et des broches dans le bras. Je suis inapte au travail avec des chevaux de course pendant au moins un an." Ne pouvant retravailler avec les cheveux, le jeune homme a dû changer de carrière professionnelle et a ainsi "entamé une formation dans l'immobilier pour être agent commercial".