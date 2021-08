Aurélia (L'amour est dans le pré) en couple avec Aurélien : il se dévoile après un an de relation

"Enfin !" C'est ce que les fans de L'amour est dans le pré ont dû se dire en regardant le nouveau numéro du Que sont-ils devenus ? diffusé le 23 août 2021, sur M6. Au cours de l'émission, Aurélia, qui a participé à l'édition 2018, a dévoilé le visage et par la même occasion le prénom de l'homme dont elle est amoureuse.

La gérante d'une ferme pédagogique de 39 ans n'a pas réussi à trouver l'amour dans les bras de ses prétendants Jean-François et Christophe lors de sa saison. Ce n'est qu'après le tournage qu'elle s'est mise en couple comme elle l'avait annoncé en juin 2019 à l'occasion d'une interview pour Télé Loisirs. Mais cette histoire n'a pas duré. Aurélia n'a malgré tout pas baissé les bras et elle a bien fait. Lors de l'épisode de L'amour vu du pré du 19 octobre 2020, elle a révélé qu'elle avait retrouvé l'amour. Malgré tout, elle souhaitait rester discrète sur le sujet et n'avait donc jamais dévoilé le visage de son cher et tendre.

Il a fallu attendre ce lundi 23 août pour enfin mettre un visage et un prénom sur l'homme qui fait battre son coeur. Il s'appelle Aurélien, un bel homme aux cheveux grisonnants, aux yeux clairs et avec une barbe. Et cela faisait "quelques années" qu'Aurélia et lui se connaissaient : "Son meilleur ami est marié avec ma meilleure amie. Et il a été là pendant des périodes un peu difficile de ma vie. Ca nous a rapprochés petit à petit. La Covid aussi nous a rapprochés. Tu étais confiné avec moi. Du coup il dormait chez moi, ça aide."

La belle agricultrice ne sait pas dire depuis combien de temps ils sont ensemble, car cela a été "tellement progressif qu'il n'y a pas de date particulière". Mais elle a su dire que cela faisait "une grosse année". Pour l'heure, le chef d'entreprise de 41 ans, qui est papa de deux enfants comme sa belle et Aurélia ne vivent pas sous le même toit. Cela n'empêche pas Aurélien d'être très présent pour celle qu'il aime. Venant du milieu agricole, il n'hésite pas à lui donner un coup de main dans sa ferme pédagogique.

Le couple préfère prendre son temps pour "essayer de faire quelque chose de magnifique". Mais comme l'a précisé Aurélien, il espère vivre un jour avec Aurélia.