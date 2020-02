Aurélia (L'amour est dans le pré) célibataire : elle annonce sa rupture

Nouvelle désillusion amoureuse pour Aurélia. En juin 2019, le public apprenait que la candidate de L'amour est dans le pré 2018 (M6) était en couple. Elle avait même dévoilé le visage de son compagnon de l'époque sur Instagram en novembre, souhaitant partager son bonheur avec les personnes qui la suivent. Mais le 28 février 2020, c'est une bien triste nouvelle qu'elle a annoncée à nos confrères de Télé Loisirs qui l'ont rencontrée au Salon de l'agriculture (qui se tient jusqu'au 1er mars à la Porte de Versailles).

Aurélia a révélé qu'elle était "fraîchement célibataire". Si elle n'a pas dévoilé les raisons de sa rupture, la jeune maman, propriétaire d'une ferme pédagogique dans les Alpes-de-Haute-Provence, a précisé : "Il me faudra un peu de temps avant de m'en remettre." Interrogée sur l'éventualité d'écrire à l'un des agriculteurs de L'amour est dans le pré 2020, elle a assuré que, pour l'heure, elle n'envisageait pas cette possibilité pour essayer de retrouver l'amour.

En 2018, Aurélia avait reçu de nombreux courriers après la diffusion de son portrait. Après avoir rencontré certains hommes, elle avait pris la décision de faire venir chez elle Christophe, un papa célibataire originaire de Savoie, et Jean-François alias Jeff, un jeune ébéniste auvergnat plutôt timide. Malheureusement, aucun sentiment n'était né de son côté. C'est donc seule qu'elle s'était rendue au bilan.

Mais en juin dernier, Aurélia annonçait à Télé Loisirs qu'elle avait trouvé l'amour : "J'ai préféré attendre un petit moment avant de le révéler. Maintenant, c'est une relation qui roule. Il y a plein de bons côtés que je redécouvre, comme s'endormir et se réveiller à deux. On a plein de points communs, une grosse complicité, on fonctionne de la même manière. Ce qui est assez fou, c'est qu'après avoir écumé la France, j'ai trouvé l'amour à quatre kilomètres de chez moi, puisqu'il habite de l'autre côté de la vallée."

Espérons pour Aurélia qu'elle trouvera prochainement l'homme de sa vie. Dans son portrait, elle expliquait qu'elle était à la recherche d'un homme capable d'adopter son mode de vie et qui soit très bricoleur. Elle souhaitait également qu'il ait du caractère, tout en étant doux et protecteur. Elle précisait qu'elle n'aimait pas les hommes minces et qu'il fallait qu'il soit plus grand qu'elle (1,74 m).