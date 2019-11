Aurélia (L'amour est dans le pré) en couple : elle ne cache plus son chéri !

C'est l'une des candidates phares de l'édition 2018 de L'amour est dans le pré. Aurélia avait ému nombre de téléspectateurs dans sa quête de l'amour. Cette maman de deux enfants (Esteban, 9 ans, et Liya, 4 ans), avait laissé une chance à deux prétendants, Jean-François et Christophe, pour la séduire au sein de sa ferme pédagogique. Malheureusement, lors du bilan de l'émission, on constatait qu'elle demeurait célibataire.

Mais cette page est désormais tournée. En juin, dernier, Aurélia annonçait une bonne nouvelle à ses fans : elle est tombée amoureuse ! "Ça y est, j'ai enfin trouvé quelqu'un ! Cela fait quelques mois maintenant. (...) J'ai préféré attendre un petit moment avant de le révéler. Maintenant, c'est une relation qui roule. Il y a plein de bons côtés que je redécouvre, comme s'endormir et se réveiller à deux. On a plein de points communs, une grosse complicité, on fonctionne de la même manière, confiait-elle dans les colonnes de Télé Loisirs. Ce qui est assez fou, c'est qu'après avoir écumé la France, j'ai trouvé l'amour à quatre kilomètres de chez moi, puisqu'il habite de l'autre côté de la vallée."

Depuis, le couple se porte toujours aussi bien. Et pour le prouver, la jolie brune de 37 ans a partagé un montage photo de leur visite chez Pierre et Frédérique, l'un des couples formés lors de la saison 7 de l'émission de dating. L'occasion de découvrir pour la première fois le visage de celui qui fait battre son coeur. "Le temps d'un court séjour en amoureux, nous avons pu profiter de l'hospitalité et du grand coeur de nos amis Gersois...", a-t-elle inscrit en légende.

Le bonheur évident d'Aurélia n'a pas manqué de toucher ses abonnés, lesquels ont exprimé leur joie de la voir épanouie en commentaires. "Heureuse que tu aies trouvé l'amour", "Profitez ! Comme quoi, tout arrive, juste avoir la patience d'attendre", "Que d'amour que d'amour!!!", lit-on.