Aurélia (L'amour est dans le pré) en couple : gênée, elle fait de timides confidences

Comme chaque lundi, un vent d'amour soufflait sur M6. Après avoir découvert le nouvel épisode de L'amour est dans le pré 2020 lundi 19 octobre, notamment marqué par le départ de la "petite Claudine" de chez Eric le chevrier, les téléspectateurs ont pris des nouvelles d'anciens agriculteurs dans L'amour vu du pré. L'occasion d'apprendre qu'Aurélia de la saison 13 (en 2018) est de nouveau en couple.

Afin de suivre les aventures d'Eric le chevrier, Mathieu ou encore David, celle qui possède une ferme pédagogique dans les Hautes-Alpes s'est rendue chez Pierre et Fred, couple emblématique de la saison 7 (2012). Et le producteur d'Armagnac a profité d'une pause publicitaire pour en savoir plus sur la vie amoureuse de son invitée. "Je vais faire ma Karine Le Marchand. Et alors, tu en es où, toi ?", a-t-il lancé. Et la belle rousse de répondre avec des yeux pétillants : "Écoute, ça va bien. Pas mal du tout."

Aurélia de L'amour est dans le pré en couple

Suite à ces timides confidences, Pierre a voulu en savoir un peu plus et lui a donc demandé si elle avait "trouvé un bon gars". "Pour l'instant, j'ai envie de rester un peu discrète là-dessus", a-t-elle précisé. C'est la raison pour laquelle elle ne l'a pas convié chez "tonton Pierre et tata Fred". Mais Aurélia leur a promis de leur présenter son cher et tendre. Ses enfants l'ont en tout cas déjà vu. Et tous s'entendent "super bien". De quoi la conforter dans son choix. Reste à savoir si elle finira aussi par le présenter à ses abonnés sur les réseaux sociaux.

C'est ce qu'Aurélia avait fait pour son ex-compagnon. En juin dernier, Aurélia annonçait à Télé Loisirs qu'elle avait trouvé l'amour : "J'ai préféré attendre un petit moment avant de le révéler. Maintenant, c'est une relation qui roule. Il y a plein de bons côtés que je redécouvre, comme s'endormir et se réveiller à deux. On a plein de points communs, une grosse complicité, on fonctionne de la même manière. Ce qui est assez fou, c'est qu'après avoir écumé la France, j'ai trouvé l'amour à quatre kilomètres de chez moi, puisqu'il habite de l'autre côté de la vallée." Cinq mois plus tard, elle le présentait sur Instagram afin de partager son bonheur enfin retrouvé. Mais en février 2020, à l'occasion du Salon de l'agriculture, c'est leur rupture qu'elle annonçait. "Il me faudra un peu de temps avant de m'en remettre", admettait-elle notamment auprès de nos confrères de Télé Loisirs. De l'histoire ancienne heureusement.