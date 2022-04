Lucile (L'amour est dans le pré) encore amincie : nouvelle grande étape six mois après son accouchement

Ces derniers mois ont été remplis d'émotions pour Lucile et Jérôme. Moins de deux ans après leur rencontre et coup de foudre sur le tournage de L'amour est dans le pré, ils ont non seulement accueilli leur premier enfant ensemble, Capucine (née en octobre 2021) mais en plus, ils se sont fiancés ! En effet, l'heureux couple souhaite s'unir au cours de l'été prochain. Alors forcément, c'est à la vitesse grand V qu'ils organisent l'événement. Mais en parallèle des préparatifs, qui avancent bien, Lucile s'est donnée un challenge tout personnel : celui de se délester de tous ses kilos de grossesse. Et force est de constater que ses efforts ont payé.

Mardi 12 avril 2022, la belle brune a justement annoncé une grande nouvelle : elle a relevé son défi ! "Je me suis repesée ce matin et j'ai retrouvé mon poids d'avant grossesse, c'est trop bien, je suis trop contente. Six mois du coup, presque jour pour jour, ah bah non on est même le 12 donc, jour pour jour depuis la naissance de Capucine. En six mois, j'ai perdu tous mes kilos de grossesse", s'est-elle réjouie en story Instagram avec fierté. Il faut dire que Lucile a tout donné pour perdre les dix kilos qui l'enquiquinaient. La fiancée de Jérôme a notamment adopté une routine sportive rigoureuse ainsi qu'une nouvelle hygiène alimentaire.

Lucile pourrait maintenant souffler un coup mais il n'en est rien. Sur sa lancée, elle souhaite continuer à s'affiner pour être la plus belle le jour de son mariage, et même pour la suite. "Ça veut dire qu'à partir de maintenant, c'est que du plus jusqu'au mariage, et même après parce que je compte poursuivre mon rééquilibrage sur le long terme. Je compte bien perdre dix kilos supplémentaire", a-t-elle confié.

Mais en attendant de réaliser ce nouvel objectif, elle profite tout de même de sa victoire. "Je me sens quand même beaucoup mieux dans mon corps et puis même au niveau alimentaire, j'ai quand même retrouvé une alimentation beaucoup plus saine, plus équilibrée et niveau sport aussi je suis super contente, de m'y être remise et j'y ai pris goût au final", a-t-elle encore déclaré.