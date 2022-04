Jérôme (L'amour est dans le pré) craque et se retrouve en larmes : Lucile, très émue aussi, balance

Les choses s'accélèrent pour Lucile et Jérôme. Le couple formé grâce à l'émission L'amour est dans le pré en 2020 prépare activement son mariage prévu pour l'été prochain. L'agriculteur de 40 ans avait fait sa demande à la période de Noël 2021 et sa chérie n'avait alors pas perdu de temps pour se mettre à organiser le plus beau jour de leur vie. Et force est de constater que tout avance bien comme il faut.

Les parents de Capucine (née en octobre 2021) donnent régulièrement des nouvelles des préparatifs. Ils ont par exemple récemment confié avoir trouvé leur DJ pour la fête qui suivra leur union. Et en parlant de musique, Jérôme et Lucile se sont justement attelés à trouver toutes les chansons de la cérémonie. Un point important à régler qui a ému aux larmes Jérôme. "Jérôme il pleure", a balancé Lucile ce dimanche 10 avril 2022 en se filmant au côté de son fiancé pour une story Instagram (voir notre diaporama). Et pour lui de confirmer : "J'ai eu une petite larme. On vient de choisir les musiques pour le mariage. Ça va être rempli d'émotions." "Du coup, il est tout ému", a ajouté la jeune maman, attendrie par la sensibilité de son compagnon. "Ouais, j'ai une petite larme qui coule...", a-t-il continué. "Oh plus qu'une petite larme ! T'as bien pleuré. J'ai pleuré moi aussi, c'est trop beau. On a trop hâte", s'impatiente désormais Lucile.

En plus de la musique, les amoureux ont révélé il y a quelques jours avoir coché bon nombre d'autres cases de leur liste de choses à faire. "Nous avons le fleuriste, nous avons le traiteur, le gâteau quelques rectifications mais on est super content. Ensuite nous sommes en train d'élaborer les faire-part. On a le lieu, les alliances, la robe de mariée. On n'a pas encore le costume de monsieur parce qu'il fait de la procrastination donc pour l'instant, on attend", annonçait Lucile sur ses réseaux sociaux le 8 avril dernier. Elle profitait également de sa prise de parole pour en dire plus sur la décoration qui promet d'être magnifique : "On est sur une ambiance vraiment bois naturel. Quelque chose qui nous ressemble évidemment. On n'est pas parti sur une ambiance mille et une nuits, Dubaï ou je ne sais pas quoi. On est parti sur un truc qui est vraiment campagne et chic." Vivement le jour J !