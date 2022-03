Jérôme et Lucile (L'amour est dans le pré) : Craquantes nouvelles photos de Capucine qui a 5 mois

En plus d'être un père complètement gaga, Jérôme semble également s'illustrer en tant que compagnon. Sa compagne Lucile a d'ailleurs décidé de lui rendre un tendre hommage le 14 mars sur Instagram pour saluer son métier d'agriculteur et l'homme qu'il est. "Merci à toi mon Amour d'exercer ce noble et beau métier. Merci à toi de te lever chaque jour pour aller au champs qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, que la chaleur soit écrasante... Merci d'être aussi courageux, perfectionniste et passionné. Merci de transmettre tes valeurs traditionnelles du terroir, de la famille et du labeur. (...) Il y a tellement de choses dans ce monde sans lesquelles je pourrais vivre... mais sans toi...", a-t-elle écrit.

C'est avec cet amour débordant pour Jérôme que Lucile n'avait pas hésité à dire "oui" à sa demande en mariage. Le couple se trouve désormais en plein dans les préparatifs dans l'espoir de s'unir au cours de l'été 2022.