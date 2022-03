Lucile (L'amour est dans le pré) bientôt mariée et "chiante" : ce qu'elle ne veut surtout pas le jour J

Tout va très vite depuis le début entre Jérôme et Lucile. Les amoureux qui se sont rencontrés sur le tournage de L'amour est dans le pré en 2020 n'ont pas eu peur de franchir les étapes une par une. Après avoir emménagé ensemble, ils ont notamment accueilli leur premier enfant. C'est une petite fille prénommée Capucine, née en octobre 2021, qui est venue les combler de bonheur. Il ne manquait plus qu'une chose : le mariage.

Le maraîcher et céréalier de 39 ans a fait sa demande à Noël et depuis, sa belle Lucile est à fond dans les préparatifs ! En effet, elle a déjà presque tout prévu pour le grand jour, qu'ils espèrent aura lieu l'été prochain. Les invités, la date, le lieu, le thème ou encore les témoins... Lucile n'a pas perdu de temps pour organiser le plus beau jour de sa vie. Elle a même d'ores et déjà entamé les essayages de robes ! Tout récemment, elle documentait sa première visite dans une boutique spécialisée et se dévoilait dans une pièce dos nu avec du tulle et de la dentelle, le tout légèrement en transparence. Evidemment, les internautes n'en sauront pas plus sur son choix définitif. "Bon allez... je vous laisse le suspense maintenant", avait-elle conclu.

Lucile semble en revanche beaucoup plus indécise sur un détail en particulier comme elle l'a confié en story Instagram dimanche 6 mars 2022. Indécise mais... catégorique sur ce qu'elle déteste. "Je suis en train de réfléchir à notre wedding cake... Alors clairement, je suis chiante parce que je ne veux pas de fleurs dessus. Je n'aime pas trop trop ça en général, je trouve que ça fait un peu... Enfin, je trouve qu'on en met toujours pleins dans les mariages et ça fait vachement mortuaire", a-t-elle confié à ses abonnés.

Pas de fleurs donc sur le gâteau de mariage mais possiblement un clin d'oeil à sa rencontre avec Jérôme. "Du coup, je suis en pleine réflexion sur le design du wedding cake. Pourquoi pas partir sur un truc spécial L'amour est dans le pré, c'est nos racines", a-t-elle souligné avant de demander l'avis de sa communauté. Lucile a en tout cas encore un peu de temps pour se décider.