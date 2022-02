Lucile (L'amour est dans le pré) sublime en robe de mariée : coulisses des préparatifs de son mariage

Le 21 février 2022 était un jour spécial pour Lucile. La prétendante de L'amour est dans le pré 2021 (M6) a fait une virée avec sa maman et sa belle-mère... pour faire des essayages de robe de mariée. Elle n'a pas manqué de partager quelques photos en story Instagram.

La jeune femme vit un véritable conte de fées depuis un an. Lors du speed-dating, Jérôme a eu un coup de foudre pour elle. Le maraîcher et céréalier de 39 ans l'a donc invitée chez lui et très vite, ils se sont mis en couple. Une fois le tournage terminé, Lucile a emménagé chez lui et en octobre 2021, ils sont devenus les heureux parents de Capucine. Prochaine étape : le mariage. L'agriculteur a en effet fait sa demande à Noël et une fois encore, les tourtereaux ne comptent pas perdre de temps.

Lucile et Jérôme souhaiteraient se marier l'été prochain, il était donc déjà l'heure pour l'ancienne SPA manager de partir à la recherche de sa robe de mariée. "C'est qui la princesse ?", a-t-elle tout d'abord lancé, tout en filmant la boutique dans laquelle elle se trouvait. La future mariée a ensuite filmé plusieurs robes, avant de se dévoiler en portant l'une d'elle. Une pièce dos nu, avec du tulle et de la dentelle au niveau du bas et légèrement transparente à certains endroits au niveau du haut.

"Une journée magique avec maman et belle-maman", a-t-elle ensuite écrit en légende d'une vidéo d'elle en train de tourner légèrement, avant qu'on ne lui mette une traîne. Pour finir, Lucile s'est dévoilée avec un voile en plus. Mais on imagine que ce n'est pas cette robe qu'elle a choisie. "Bon allez... je vous laisse le suspense maintenant", a-t-elle conclu.

Les internautes devront donc patienter avant de la découvrir avec sa robe de mariée. Une robe à laquelle elle devrait apporter des retouches puisqu'elle compte perdre du poids avant le grand jour. Fin janvier, elle révélait avoir déjà perdu 3,3 kilos en un mois. "Mes efforts payent. Ne rien lâcher surtout, ce n'est que le début", avait-elle précisé. Elle souhaitait en effet perdre quinze kilos avant son union avec Jérôme.