Jérôme et Lucile (L'amour est dans le pré) parents : première photo de leur fille et indice sur son prénom !

Le suspense reste entier mais il prendra très prochainement fin !

Ce jeudi 14 octobre 2021, Lucile, prétendante de la 15e saison de L'amour est dans le pré (M6), en couple avec Jérôme, s'est emparée de leur page Instagram pour donner de ses nouvelles, deux jours seulement après avoir révélé la naissance de leur fille.

Pour la toute première fois, l'heureuse maman pose avec son bébé dont le visage reste pour le moment toujours caché. La petite princesse est blottie contre sa maman, dans un adorable petit pyjama aux rayures multicolores. Lucile, en tee-shirt blanc, apparaît toujours à la maternité. (voir notre diaporama). Mais ce n'est pas tout, la compagne de Jérôme annonce également qu'ils vont enfin mettre fin au mystère concernant le prénom de leur fille ! Un suspense pour tous les admirateurs du couple qui s'est formé au fil des épisodes de L'amour est dans le pré. "Une idée du prénom de notre princesse ? On vous le dévoile ce soir", a indiqué Lucile dans une première publication en story. Et c'est alors qu'elle a lâché un premier indice de la plus haute importance : "Son prénom commence par un C." Les paris sont ouverts ! Chloé ? Cécile et pourquoi pas Carine pour rendre hommage à Karine Le Marchand ! Tout est possible...

Lucile et Jérôme avaient annoncé la naissance de leur premier enfant dans la soirée du 12 octobre sur Instagram. "Toi + Moi = Nous maintenant....#jeromeetlucile #toutlamourdumonde #notrebebe #notreamour #jamaissanstoi #lamour #princess #notrevie", avaient écrit les heureux parents sur leur page Instagram, le tout illustré par une photo de leurs mains tenant celle de leur fille. Le couple avait alors reçu de très nombreux messages de félicitations, notamment de la part Mathieu, autre agriculteur de la saison 15 de L'amour est dans le pré, qui n'est autre que le parrain de la fille de Lucile et Jérôme. "Le parrain a pleuré ce matin au réveil lol", avait-il réagi, avant d'envoyer une belle pique à Jérôme concernant sa prise de poids. Le maraîcher et céréalier de 38 ans exerçant en Auvergne-Rhône-Alpes a été victime d'une couvade, un classique, pendant la grossesse de sa compagne.