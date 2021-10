Jérôme et Lucile (L'amour est dans le pré) parents : Mathieu, parrain "ému", envoie une belle pique

Jérôme et Lucile ont annoncé la plus belle des nouvelles mardi 12 octobre 2021. Les anciens candidats de L'amour est dans le pré (2020) sont devenus parents pour la première fois. Ils ont accueilli une petite fille dont le prénom est toujours méconnu. Une première photo a toutefois été partagée sur Instagram, sur laquelle est dévoilée la minuscule petite main de bébé. "Toi + Moi = Nous maintenant....", ont-ils légendé.

Jérôme et Lucile sont comblés par cette nouvelle étape de leur vie, et ils ne sont pas les seuls. C'est également Mathieu, lui aussi révélé dans L'amour est dans le pré en 2020, qui se trouve sur un petit nuage. Et pour cause, il a été désigné parrain de la petite fille il y a déjà plusieurs mois. "Lucile, tu es mon deuxième rayon de soleil après Alexandre, et je suis extrêmement touché que tu m'aies demandé d'être le parrain du bébé qui arrive", avait-il déclaré devant ses invités lors de son mariage avec Alexandre.

L'éleveur de taureaux en Camargue de 44 ans n'a donc naturellement pas attendu bien longtemps avant de réagir à la bonne nouvelle, révélant être "bien fier et tellement ému". En story Instagram, il a également adressé ses félicitations à ses amis Jérôme et Lucile, adressant au passage un petit message tout particulier à Jérôme. "Moi, ce que je souhaite à Jérôme, maintenant que Lucile a minci, c'est qu'il fasse pareil, qu'il perde les eaux. Parce que mon petit Jérôme a bien grossi, il a fait une couvade, donc je lui souhaite une bonne perte des eaux", a-t-il déclaré avec humour.

Mathieu espère désormais connaître à son tour un tel bouleversement. Avec Alexandre, ils ont récemment entamé les démarches pour avoir recours à une GPA en Ukraine.