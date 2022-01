"Les efforts payent" : Lucile (L'amour est dans le pré) amincie, dévoile combien de kilos elle a perdu

Rien n'est impossible quand on s'en donne les moyens et Lucile le prouve chaque jour à ses abonnés. Ce mardi 25 janvier 2022, l'ancienne prétendante de L'amour est dans le pré (2021) a dévoilé une nouvelle victoire à ses abonnés, en story Instagram.

Lucile vit un véritable conte de fées depuis l'an dernier. Grâce à l'émission de dating présentée par Karine Le Marchand, elle a rencontré Jérôme, un maraîcher et céréalier qui a récemment fêté ses 39 ans. Très vite, les tourtereaux ont emménagé ensemble et la prétendante a quitté son emploi de SPA Manager pour travailler avec l'homme qu'elle aime. De leurs amours est née Capucine, en octobre dernier. Et prochainement, ils passeront un nouveau cap : celui du mariage. L'agriculteur a en effet fait sa demande à Noël. Désormais la future mariée ne pense donc plus qu'à une chose : perdre ses kilos de grossesse.

Lucile s'est en effet mise au sport et fait attention à son alimentation afin de perdre 5 ou 6 kilos, pour être bien dans sa robe de mariée. Et en un mois, elle a déjà atteint la moitié de son objectif. En story Instagram, elle a dévoilé le nombre de kilos qu'elle avait déjà perdus : "-3,3 kilos les amis. Mes efforts payent. Ne rien lâcher surtout, ce n'est que le début", peut-on lire.

On imagine que Lucile atteindra rapidement son objectif. Mais elle devra continuer ses efforts jusqu'à cet été, période à laquelle aura lieu son mariage avec Jérôme. Récemment interrogée sur le sujet, la maman de Capucine avait dévoilé pour quelle raison ils souhaitaient s'unir rapidement. "Vite, ce n'est pas notre point de vue. Pourquoi attendre surtout ? Attendre quoi ? Nous avons tout ce dont nous rêvions. L'amour est là avec l'évidence que nous avons trouvée, l'âme soeur. Nos parents sont encore vivants et en forme pour participer à ce jour mémorable. Nous sommes impatients de nous unir. Nous sommes de ceux qui croquent la vie à pleine dents, le bonheur c'est maintenant", pouvait-on lire.

Lucile avait également précisé qu'elle comptait partir à la recherche de sa robe d'ici quelques semaines. "Mais il y aura sûrement plusieurs retouches si j'arrive à mes objectifs de poids ", pouvait-on lire. En effet, elle souhaite perdre minimum 15 kilos avant le grand jour. Une fois le mariage passé, Lucile et Jérôme devraient mettre en route bébé 2.