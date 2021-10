Jérôme et Lucile (L'amour est dans le pré) : ils dévoilent le joli prénom de leur fille

Le 12 octobre 2021, Lucile et Jérôme qui se sont rencontrés dans l'émission L'amour est dans le pré (M6) en 2020, ont accueilli leur premier enfant, une petite fille. On en sait à présent un peu plus sur elle puisqu'ils ont enfin dévoilé son prénom.

Un peu plus tôt, dans la journée du 14 octobre, Lucile a donné un sacré indice à ses abonnés Instagram. La jeune maman a en effet fait savoir, en story, que la première lettre du prénom de sa fille était un C. Mieux, elle a promis de révéler le prénom entier quelques heures pus tard. Elle a tenu parole.

La fille du célèbre couple qui a eu un énorme coup de foudre lors des speed-datings s'appelle Capucine. Autre cadeau du jour de la part des jeunes parents : une première photo de leur fille sur laquelle on peut voir une partie de son visage, pendant qu'elle tète le sein de sa maman. "Bienvenue chez toi Capucine", ont noté les heureux parents en légende de ce doux cliché familial. Bien qu'exténués comme on l'imagine, Lucile et Jérôme apparaissent souriants sur la photo.