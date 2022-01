Jérôme et Lucile (L'amour est dans le pré), un mariage trop express ? La candidate se justifie

L'amour est dans le pré 2020 a changé la vie de Lucile, ancienne SPA manager qui avait 32 ans lors du tournage, et Jérôme, maraîcher et céréalier de 38 ans. Depuis leur coup de foudre au speed-dating, les amoureux ne se quittent pas. Ils s'apprêtent même à franchir un grand cap prochainement, n'en déplaisent aux personnes qui jugent qu'ils vont trop vite.

Entre eux, c'était une évidence. Dès l'étape du speed-dating, Lucile s'est démarquée et a, sans surprise, été choisie pour venir chez Jérôme. Très vite, ils ont échangé leur premier baiser et une fois le tournage terminé, la jeune femme a emménagé chez son cher et tendre. Depuis, ils travaillent ensemble sur l'exploitation et, après un an d'amour, leur petite Capucine (3 mois) est venue multiplier leur bonheur.

Prochaine étape pour les amoureux, le mariage. Jérôme a en effet fait sa demande à Noël et sa belle a bien entendu répondu "oui". Et pas question pour les anciens candidats de M6 de perdre du temps, leur mariage aura lieu dans les mois à venir. Comme l'a précisé Lucile lors d'un questions/réponses organisé sur Instagram, le 19 janvier 2022, ils ont prévu de s'unir pour le meilleur et pour le pire l'été prochain. Un internaute a donc voulu savoir pour quelle raison ils allaient aussi vite. "Vite, ce n'est pas notre point de vue. Pourquoi attendre surtout ? Attendre quoi ? Nous avons tout ce dont nous rêvions. L'amour est là avec l'évidence que nous avons trouvée, l'âme soeur. Nos parents sont encore vivants et en forme pour participer à ce jour mémorable. Nous sommes impatients de nous unir. Nous sommes de ceux qui croquent la vie à pleine dents, le bonheur c'est maintenant", a répondu la mère de famille.

Ainsi, d'ici quelques semaines, Lucile partira à la recherche de sa robe de mariée. "Mais il y aura sûrement plusieurs retouches si j'arrive à mes objectifs de poids ", a-t-elle précisé. En effet, elle souhaite perdre minimum 15 kilos avant le grand jour. Une fois le mariage passé, Lucile et Jérôme devraient mettre en route bébé 2. Ils en sont sûrs, ils sont faits l'un pour l'autre. Nouvelle preuve pour eux : le fait que la naissance de leur fille les a rapprochés. "On était déjà inséparables, mais ça nous a encore davantage confortés dans l'idée que l'on est fait l'un pour l'autre. Et pour répondre en même temps à d'autres, jamais de disputes entre nous. Ca peut paraître bizarre, mais on échange et on communique beaucoup. Donc il n'y a jamais de non dit ou autre", a-t-elle conclu.