Lucile et Jérôme (L'amour est dans le pré) sont fiancés ! "Le conte de fée continue"

Dès que leurs chemins se sont croisés dans L'amour est le pré, cela a été le coup de foudre. Tout est allé très vite entre Jérôme et Lucile, mais tout a toujours sonné comme une évidence entre le maraîcher et céréalier de 39 ans exerçant en Auvergne-Rhône-Alpes et sa pétillante prétendante. Lucile a rapidement emménagé chez Jérôme, l'aidant dans son activité professionnelle, puis elle est tombée enceinte et leur fille Capucine a pointé le bout de son nez en octobre dernier. Et les amoureux ne s'arrêtent pas là !

Dimanche 26 décembre 2021, au lendemain de Noël, Lucile et Jérôme se sont emparés de leur page Instagram commune pour annoncer une grande nouvelle. Ils sont fiancés !

Le couple dévoile la photo de la demande où l'on découvre Lucile apprêtée dans une jolie longue robe à bretelles. Jérôme est à genoux devant le sapin, tenant la main de sa dulcinée dans la sienne. Le bonheur se lite dans leurs regards. "Le conte de fée continu...et j'ai dis OUI. #jeromeetlucile #demandeenmariage #fiancés #lejourdenoel #inoubliable #wouldyoumarryme #oui #yes #contedefee #fairytale #bague #magique #surprise #declaration #matindenoel", écrivant-ils en légende.

Un mariage pour 2022

Très rapidement, Jérôme et Lucile ont reçu de très nombreux messages de félicitations, notamment de la part de Mathieu et Alexandre, leurs amis de la saison 15 de L'amour est dans le pré qui se sont mariés il y a quelques mois en Camargue. Pour rappel, Mathieu est le parrain de Capucine. "Oh la la.... va encore falloir qu'on se voit", ont réagi Mathieu et Alexandre. "Et surtout va falloir prévoir vos costards pour 2022 les loulous", leur ont répondu Lucile et Jérôme. La cérémonie aura donc lieu l'année prochaine.