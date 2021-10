Jérôme et Lucile (L'amour est dans le pré) : Rencontre émouvante entre le parrain Mathieu et leur bébé

Voilà déjà près de deux semaines que la vie de Jérôme et Lucile a été complètement bouleversée de la meilleure des manières. Le 12 octobre 2021, leur fille Capucine est née après un accouchement long et quelque peu douloureux pour la maman. L'ancienne candidate de L'amour est dans le pré (2020) s'est toutefois bien remise depuis et peut profiter désormais de chaque instant avec sa fille. Ce samedi était d'ailleurs un grand jour pour bébé qui rencontrait enfin une personne d'une grande importance : son parrain.

C'est Mathieu, lui aussi révélé dans L'amour est dans le pré, qui a été désigné pour assumer ce rôle. "Lucile, tu es mon deuxième rayon de soleil après Alexandre, et je suis extrêmement touché que tu m'aies demandé d'être le parrain du bébé qui arrive", avait-il annoncé devant ses invités lors de son mariage avec Alexandre il y a quelques mois.

Après la naissance de Capucine, l'éleveur de taureaux en Camargue de 44 ans n'avait alors naturellement pas tardé à réagir, révélant être "bien fier et tellement ému". Ayant toujours le mot pour rire, il avait également adressé un petit message au papa Jérôme à qui il souhaitait "une bonne perte des eaux", lui qui aurait "bien grossi" pendant la grossesse de sa compagne. Finalement, Mathieu ne s'est pas révélé d'une grande aide puisqu'il a partagé un déjeuner avec ses copains et leur nouveau-né autour... d'une tartiflette. Le régime sera donc pour plus tard. "Les copains, on est en train de manger une tartiflette avec Lucile, le bébé derrière, Jérôme, là il y a maman et il y a le papa et la maman de Jérôme", a-t-il indiqué en story Instagram.

Trop heureux de faire connaissance avec la petite Capucine, Mathieu a pris son rôle de parrain très au sérieux comme en témoigne la photo qui a suivi. C'est l'agriculteur lui-même qui s'en est occupé, lui offrant pleins de câlins et recevant même de sa part "un petit rototo". Il s'agit là d'un bon exercice pour Mathieu mais aussi pour son mari Alexandre qui devraient prochainement à leur tour devenir parents. En effet, ils ont récemment lancé des démarches pour avoir recours à une GPA en Turquie.