Mathieu (ADP) bientôt papa avec Alexandre : il dévoile les détails de leur GPA

Critiqués par certains internautes qui jugent leur GPA inappropriée, l'agriculteur de 44 ans indique : "On a décidé qu'on filmerait tout cela, de A à Z, le bon comme le mauvais, le côté commercial et le bonheur que ça va nous apporter. On va le montrer pour que les gens voient un peu le ridicule. Quand les gens me disent sur Instagram : 'C'est nul, c'est pas bien la GPA car on achète un enfant.' Je leur dis : 'Mais bien sûr, donnez nous l'occasion de ne pas l'acheter'. Autorisez nous à ce qu'elle soit encadrée en France et qu'on ait juste des frais médicaux à payer quoi ! C'est d'une hypocrisie incroyable !"

Très amoureux de sa moitié, il révèle également comment il a su qu'Alexandre était l'homme de sa vie : "Avec Alexandre, tout est simple. Moi j'étais un sauvage, il m'a dompté. On n'a pas besoin de se parler. On s'engueule jamais, on regarde toujours dans la même direction."