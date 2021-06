Mathieu et Alexandre (L'amour est dans le pré) mariés : moment d'émotion avec un invité particulier

Le bonheur a l'état pur. Samedi 26 juin 2021, Mathieu et Alexandre se sont mariés ! Le couple qui s'est formé grâce à L'amour est dans le pré en 2020 s'est dit "oui" seulement un an après leur coup de foudre sur le tournage. Entre eux, ce fut une évidence.

Et cette évidence, ils ont choisi de la partager avec leurs proches, dont certains anciens candidats du programme romantique comme Lucile (enceinte) et Jérôme, Pierre et Frédérique (ADP 2012), Emeric (ADP 2018), Laura et Benoît (ADP 2020), Maud et Laurent (2019), Cathy (2020) et bien sûr Karine Le Marchand. L'animatrice a même eu le privilège d'officier lors de leur cérémonie laïque. Mais ce n'est pas tout, un invité tout particulier a également fait le déplacement : le père d'Alexandre. Il s'agit là d'un geste fort de la part de ce dernier étant donné que ses relations avec son fils n'ont pas toujours été au beau fixe. Comme nous l'apprennent nos confrères du Parisien, l'arrivée de Mathieu a heureusement tout arranger. "Le père d'Alexandre est là. Mathieu a oeuvré depuis des mois à la réconciliation avec son fils", lit-on. "Tu m'as aidé à me reconnecter à mes proches, tu m'as appris ce que cela signifiait d'aimer. Ne doute jamais de mon amour, car le plus beau cadeau que l'on puisse se faire, c'est s'aimer", a donc déclaré avec reconnaissance Alexandre à son époux lors de la cérémonie.

L'éleveur de taureaux en Camargue était certainement d'autant plus désireux que son mari et son père se réconcilient qu'il faisait de son côté face à l'absence de ses deux parents. En effet, le père de l'ancien candidat est dans le coma depuis deux mois et est "en train de mourir" de la maladie de Cadasil. Sa mère est quant à elle hospitalisée. Deux drames qui n'ont toutefois pas effacé empêché Mathieu de profiter de sa journée. Comme en témoignent la multitude de photos partagées sur les réseaux sociaux, l'homme de 44 ans était sur un petit nuage.