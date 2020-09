Maud et Laurent (L'amour est dans le pré): Des agriculteurs au secours du couple

Actuellement dans une situation financière compliquée, Maud et Laurent, peuvent compter sur le soutien de leurs camarades de L'amour est dans le pré. Le couple, qui s'est rencontré en 2019 dans l'émission de dating de M6, qui a perdu beaucoup d'argent et s'inquiète pour l'avenir de la ferme, est épaulé par plusieurs agriculteurs connus. C'est sur Instagram ce lundi 21 septembre 2020 que la belle nouvelle a été annoncée.

"100% pour la ferme de Laurent et Maud ! Plus qu'une émission télé, une famille, plus qu'un métier, un mode de vie, peut-on lire sur le compte de Pierre et Fred, participants à l'émission en 2012 et producteurs d'armagnac dans le Gers. Nous sommes trois couples d'agriculteurs de L'amour est dans le pré, avec Claire et Sébastien saison 10, producteurs de canards et d'oies du Gers, et avec Virginie et Thomas saison 9 vignerons champenois, qui nous unissons pour mettre notre savoir-faire et notre production au service d'une bonne cause. Nous serons présents aux côtés de Maud et Laurent les 26 et 27 septembre à Saint-Hilaire en Morvan, pour leur week-end d'entraide avec d'autres agriculteurs ADP." Pierre et Fred proposeront ainsi trois produits de leur production à la vente. Et l'intégralité du prix des ventes sera reversée à la cagnotte pour aider Maud et Laurent.